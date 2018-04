Palazzo Reale, apertura speciale per la mostra di Arbore Un viaggio nell'allegria, nella musica e nei colori dello showman più amato della Tv

Apertura speciale il 25 aprile (dalle ore 9 alle 14) di Palazzo Reale e della mostra "Neapolitan Memories and Songs by Renzo Arbore and his tv shows and absolute inutilities" allestita nella Sala Dorica (ingresso piazza del Plebiscito).

Un viaggio nell'allegria, nella musica e nei colori dello showman più amato della Tv, un itinerario che entusiasma il pubblico di tutte le età con un allestimento diviso nelle sezioni musica, televisione, cinema, radio, collezionismo, viaggi, amici, design, moda.

Non a caso ad accogliere i visitatori c'è la frase "Lasciate ogni tristezza voi che entrate". Organizzata dalla Scabec, società campana beni culturali, su un progetto di Databenc, la mostra è realizzata della Regione Campania, in collaborazione con il Polo museale e inserita nelle attività dell'Archivio sonoro della Canzone Napoletana.

I visitatori potranno rivedere spezzoni di trasmissioni e video e le famose collezioni di Arbore di radio e oggetti di plastica (borse, occhiali, oggetti cult, bigiotteria, migliaia di oggetti che ne fanno una collezione unica al mondo). La fantasia del suo personalissimo e eccentrico abbigliamento è raccontata con centinaia di gilet, cappelli e cravatte e dalla collezione di costumi delle sue storiche trasmissioni. Tante le foto e i contributi di amici e colleghi che in questi anni hanno diviso con lui le scene, tra questi primo fra tutti Roberto Benigni che gli ha dedicato una bellissima poesia.

Si potranno rivedere sketch televisivi e immagini dietro le quinte e ascoltare brani musicali. In un’area della mostra è infatti allestito, grazie al progetto dell’archivio sonoro della canzone napoletana, un corner d’ascolto con i 100 brani preferiti da Arbore e spesso da lui stesso interpretati e donati all’archivio.