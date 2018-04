Nel week end arriva la pioggia, ma il 1° maggio torna il sole Le previsioni

Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. Accadrà tra poche ore. L’anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. E sarà ponte del primo maggio bagnato.



«Con l’arrivo del weekend - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - correnti più instabili di origine atlantica mineranno la stabilità atmosferica su molte regioni. Sabato rovesci e temporali raggiungeranno Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, l’Appennino toscano, emiliano occidentale, l’Umbria, il reatino, il cosentino e l’Ogliastra. Domenica temporali più diffusi e anche forti sul Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia nordoccidentale (nord milanese, varesotto, comasco) e anche sul veronese».

Da sabato 28 Aprile l’atmosfera si farà via via più instabile per l’arrivo di aria più fresca atlantica che mescolandosi con l’aria più calda preesistente favorirà la formazione di temporali. Rovesci e temporali sono attesi sui rilievi del Trentino, sull’Appennino marchigiano, abruzzese e umbro, poi su quello ligure e infine al Nordovest fino in pianura sul Piemonte. Domenica 29 l’attività temporalesca si farà ancora più forte.

Il prosieguo del Ponte del primo maggio vedrà una veloce perturbazione temporalesca attraversare il Nord, la Toscana e le Marche nella giornata di lunedì 30, mentre per martedì 1 maggio, tempo in forte peggioramento in Sardegna, coste tirreniche e settori alpini del Nordovest.