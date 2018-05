Pioggia e temporali, 24 ore di allerta meteo in Campania L'avviso della Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di questa mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero territorio regionale si prevedono «Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità». I venti spireranno forti dai quadranti orientali con possibili raffiche. Il mare, avverte ancora la Protezione civile regionale, si presenterà agitato con possibili mareggiate.



La criticità riguarda «ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate».



«Si raccomanda - si legge infine - alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni sia in ordine al dissesto idrogeologico che per assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso».