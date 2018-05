Meteo, cambia tutto: calo termino e torna la neve Le previsioni

Primavera a singhiozzo, dopo giorni di caldo da record torna il freddo, con la neve ad alta quota.

“Maggio prosegue estremamente dinamico e instabile, tanto che da domenica atteso l’arrivo di una perturbazione nord atlantica che darà vita a un vortice freddo” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “dopo un sabato comunque con sole prevalente nonostante locali temporali su Alpi, Prealpi, Appennino e solo isolatamente in pianura, domenica il tempo si farà ancora più instabile: rovesci e temporali sparsi tenderanno ad aggredire il Nordovest, per poi estendersi in giornata anche al Nordest e al Centro, specie Sardegna e Toscana; non esclusi fenomeni anche intensi”

PROSSIMA SETTIMANA INSTABILE E FRESCA – “Sarà il preludio all’ennesima fase instabile ma soprattutto fresca di questo maggio capriccioso” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “La prossima settimana vedrà infatti, quantomeno nella prima parte, frequenti piogge e temporali a macchia di leopardo da Nord a Sud, con qualche locale grandinata non esclusa. Non mancheranno comunque anche delle parentesi più asciutte e soleggiate, specie su coste e pianure”

TEMPERATURE IN NETTO CALO, TORNA LA NEVE SU ALPI ED APPENNINO – “Le temperature saranno in calo anche sensibile da domenica sera, soprattutto al Nord e sulle tirreniche, anche di oltre 6-8°C. Tornerà così a nevicare sulle Alpi e Appennino settentrionale anche sotto i 2000m, fin verso i 1400-1600m su ovest Alpi, Appennino tosco-emiliano e ligure. Non escluso qualche fiocco pure più in basso durante i rovesci più intensi. La neve in montagna a maggio è comunque un fenomeno che può rientrare nella tipica variabilità primaverile. Da segnalare infine che sull’Europa occidentale farà molto fresco, con temperature ben al di sotto della media in particolare tra Inghilterra, Francia occidentale e parte di Spagna e Portogallo” – concludono da 3bmeteo.com.