I lazzari napoletani nella terra di Giambattista Basile A Giugliano con la lingua napoletana

I lazzari napoletani nella terra di Giambattista Basile, a Giugliano con la lingua napoletana. 'O nnapulitano, corso di lingua napolitana (metodo C.Iandolo). Tutti parlano napulitano, pochi lo sanno leggere, pochissimi lo sanno scrivere.

L'iniziativa, coorganizzata dall'associazione liberal (di Domenico Ciccarelli) e dell'Associazione di Promozione Sociale I Lazzari, si terrà anche a Giugliano in occasione dell'evento "La Tammorra dei Briganti" - VI edizione, presso la sala conferenze della ProLoco cittadina ed avrà come obiettivo proprio quello di insegnare a scrivere in modo corretto la lingua evitando quegli orribili strafalcioni che si leggono in giro sui social network, sui giornali, nelle insegne dei negozi e nelle pubblicità.

Il corso durerà 4 lezioni da 2 ore ciascuna (dalle 10:00 alle 12:00 di sabato) a partire dal 19 maggio 2018 e sarà tenuto da Davide Brandi, presidente della stessa associazione.

La consegna degli attestati di "Lazzara/o verace", avverrà a Piazza Gramsci il 16 giugno alle 18:00 durante la 3 giorni dedicata alla storia, alla musica e ai sapori del Sud. Partecipare al corso di lingua della nostra terra è un modo per incontrare la nostra identità attraverso le parole, capire meglio la nostra storia e la nostra millenaria tradizione culturale. Corso gratuito (si richiede solo un piccolo contributo a copertura delle spese per il materiale didattico).

Iscrizioni a numero chiuso aperte fino al 14 giugno 2018. E gghiammo bbello, ja' !