La fortuna bacia la Campania, gioca 2 euro ne vince 125mila I numeri, le ruote i premi de Il Lotto

Nell’estrazione del 17 maggio 2018 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Campania dove un giocatore a Napoli ha realizzato una vincita di 124.500 euro. Il giocatore ha scelto la ruota Napoli, ha giocato 2 euro (1 euro sul Terno e 1 euro sulla Quaterna) ed ha centrato 4 Terni e 1 Quaterna.



I numeri giocati sono stati 5, 9, 19 e 69. Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 17 maggio 2018 sono state infatti distribuite vincite per oltre 10 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per un totale di 209.464 giocate vincenti.