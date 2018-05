Una scia luminosa illumina il cielo: "Bagliore spettacolare" Avvistamenti anche in Campania sabato sera. Stasera nuove segnalazioni al nord

di Siep

Segnalazioni da tutto il sud Italia hanno acceso la curiosità di tanti: una scia luminosa intorno alle 22.10 / 22.15 di ieri, sabato 19 maggio, ha squarciato i cieli, lasciando stupiti e attonite migliaia di persone. Tantissime le persone che hanno condiviso domande e commenti sui social, con avvistamenti segnalati dalla Campania e altre regioni del sud come Puglia, Calabria, Sicilia e anche la Basilicata. Dal napoletano all’Irpinia al Pollino, passando per la provincia di Bari tutti descrivono una scia luminosa, una grossa “stella cadente” infuocata, con tanti post sul social Facebook. E stasera nuovi post inondano il social dal Veneto. Un fenomeno particolarmente luminoso, che ha generato per qualche secondo un bagliore spettacolare. Ha solcato il cielo rapidamente lasciando una scia nei colori del bianco, blu e verde. Complice il cielo nitido il fenomeno è stato chiaramente visibile.

«Il fenomeno è da ricondurre ad un semplice passaggio relativamente vicino di una meteora, che è arrivata fin dentro l’atmosfera terrestre - spiega il portale inmeteo.it -. A causa dell’attrito la meteora è andata in frantumi e ha assunto il nome di “bolide”, un fenomeno non così inusuale, che non ha causato alcun danno. Evidentemente ieri sera sono due i bolidi che hanno attraversato i cieli del sud Italia : il primo poco prima delle 20.00 tra Sicilia e Calabria e il secondo attorno alle 22.10 sul resto del sud».

Era già successo nella notte tra il 24 e 25 marzo. Avvistamenti anche in quel caso in Campania, come nei cieli dell'isola di Capri.