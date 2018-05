Meteo,3 giorni di pioggia poi scoppia il caldo:arriva Scipione Le previsioni

Dopo una domenica di sole e caldo torna la pioggia. Da domani è atteso un nuovo peggioramento anche sulla Campania. Tre giorni di maltempo, poi arriva il caldo africano con Scipione.

Ma un nuovo vortice ciclonico proveniente dall’Islanda sta in queste ore facendo capolino sul nostro Paese e porterà piogge fino a martedì 22 maggio.

Il maltempo raggiungerà lunedì sera anche la Campania e la Basilicata con fenomeni temporaleschi sparsi. Sarà un martedì all’insegna della pioggia battente, soprattutto tra Irpinia e Salerno e provincia.Giovedì 24 il sole tornerà su moltissime regioni. I termometri registreranno un innalzamento, in aumento verso il week end grazie all’anticiclone “Scipione” che spingerà masse d’aria di origine tunisino-algerina verso l’Italia.

Scipione farà aumentare considerevolmente le temperature che salirebbero sopra la media di 5-6°C circa e al Sud si potranno sfiorare i 33-34°C specie in Sicilia e in Puglia sulle zone interne.

«Ecco allora che su tutta la Pianura padana si toccheranno facilmente 31-32°C come a Milano, Padova, Bologna, Bolzano - spiegano gli esperti de ilmeteo.it - Valori termici più alti al Sud dove si potranno sfiorare i 33-34°C specie in Sicilia e in Puglia sulle zone interne, temperature di piena estate anche al Centro con Roma che supererà di pochi gradi il limite dei 30°C e Firenze.

La sensazione di caldo aumenta in concomitanza di elevati tassi di umidità relativa, sarà ulteriormente aggravata dalla cosiddetta isola di calore delle città per via dell'urbanizzazione, mentre il clima sarà un po' più gradevole lungo le coste mitigate dalle brezze di mare.