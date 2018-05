Week end col caldo africano: arriva Scipione si va a 30 gradi Le previsioni

“Ci aspetta un weekend con sole prevalente e clima caldo grazie ad un promontorio anticiclonico africano” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – “Su Valpadana e aree interne del Centrosud si sfioreranno infatti punte di 29-30°C, mentre le coste saranno mitigate dalle brezze marine. Si potrà anche percepire una moderata sensazione di afa in particolare proprio al Nord. La stabilità assoluta tuttavia non sarà garantita: avremo infatti ancora la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino durante il pomeriggio e che entro sera potranno occasionalmente sconfinare su aree pedemontane e Piemonte. In particolare, domenica ci attendiamo qualche rovescio o temporale in più sulle Alpi e verso fine giornata anche sul Nordovest”.

DA LUNEDI’ SI RICOMINCIA, NUOVI TEMPORALI ANCHE FORTI – “L’alta pressione verrà indebolita con l’avvio della nuova settimana, tanto che torneranno a farci visita rovesci e temporali anche di una certa intensità – “prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Le regioni più colpite saranno quelle del Nordovest, in particolare Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia dove non si escludono temporali anche forti accompagnati da qualche grandinata. I temporali tenderanno a coinvolgere, sebbene in modo più occasionale, anche Nordest e regioni del Centro, specie Appennino, Toscana e Sardegna, mentre il Sud rimarrà ai margini con fenomeni scarsi o assenti. Attenzione, non stiamo parlando di maltempo continuativo, ma di temporali di passaggio che colpiranno in modo comunque localizzato e saranno alternati a parentesi più asciutte e soleggiate.”

TEMPERATURE IN PARZIALE CALO – “Le temperature torneranno così a calare in particolare sul Nordovest, dove si potrà andare sotto la media, ma anche su Nordest e tirreniche. Ancora caldo invece su adriatiche e Sud, pur senza particolari eccessi” – concludono da 3bmeteo.com.