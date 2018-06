Week end in bicicletta tra Sibilla ed antichi romani Nei campi flegrei

Si chiude con questo week-end il calendario degli appuntamenti del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la Festa dei Musei.



«Si conclude questo fine settimana la prima tranche di eventi dei Campi Flegrei – spiega il direttore del Parco, Paolo Giulierini – Un primo cartellone nato per la Festa dei Musei che ha iperconnesso territorio, beni archeologici e le tante realtà associative e culturali presenti. Questo è soltanto un inizio. Nei prossimi giorni presenteremo nuove iniziative e manifestazioni, pensate per un Parco vivo, che apre le sue porte e ha voglia di farsi conoscere ed accogliere. Il ritorno della statua di Zeus al Castello di Baia, l'apertura del Macellum e il collegamento con il Cuma Express la domenica sono soltanto alcune delle novità».



Sabato alle 11 l'appuntamento è con Valore Cultura agli Scavi di Cuma: qui artisti ed amanti della poesia vi attendono per una performance teatrale, letteraria e musicale, alla scoperta dell'antica acropoli. Evento che si ripeterà anche domenica 17 (la prenotazione è obbligatoria 0813415154 – 3355447430). Per chi vuole sperimentare un percorso nuovo per conoscere i monumentin del Parco archeologico dei Campi Flegrei, resta imperdibile l'archeo bici tour, organizzato in collaborazione con l'associazione Percorsi Cumani, alla sua seconda tappa: la partenza della pedalata è nei pressi della stazione della cumana del Fusaro, alle ore 10:00. Da lì il giro si snoderà nel parco vanvitelliano del Fusaro per poi raggiungere le Terme romane di Baia. Qui una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta del suggestivo ed affascinante complesso. Un'opportunità per godere di stupendi paesaggi ed emozioni, tipici del territorio flegreo (prenotazione obbligatoria - 333 7424869 - 349 5568210).



Ed infine, sempre domenica 17 giugno, vi attende un viaggio nel tempo, all'interno dei sotterranei dell'Anfiteatro Flavio a Pozzuoli: un ritorno alla Puteoli fervente metropoli dell'Impero romano. Vi aspettano Bacchide, Massimo e Lica, in abiti d'epoca, pronti a narrare le loro storie di vita. Una visita teatralizzata realizzata a cura dell'associazione Flegreando (la prenotazione è obbligatoria info@flegreando.org - 3496537921)