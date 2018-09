In rete contro la violenza di genere Presentazione di esperienze virtuose a favore delle donne

Confcooperative Federsolidarietà Campania, in sinergia con la Regione Campania e Fondazione Con il Sud, presenta alla comunità i progetti di rete che – finanziati da Fondazione Con Il Sud a seguito del bando Donne – mettono in campo azioni contro la violenza di genere. L’evento si terrà l’11 settembre 2018, a partire dalle ore 09.30, in Napoli, presso la Sala Vasari del Complesso monumentale della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto.

Saranno presentate le iniziative della Regione Campania per superare la violenza con azioni di orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative. Nel corso dell’evento si racconteranno anche cooperative sociali che da anni sono in prima linea a favore delle donne.

“Solo continuando a fare rete tra Terzo settore e istituzioni sarà possibile intensificare e migliorare le azioni a tutela delle donne vittime di violenza. Come Organizzazione che aggrega realtà attive su questo fronte, insieme alla Regione Campania e a Fondazione Con Il Sud, vogliamo lavorare per trovare sempre più spazi di continuità per la progettazione e la messa in campo di azioni contro la violenza di genere” spiega Giovanpaolo Gaudino, Presidente di Confcooperative Federsolidarietà Campania.

Interverranno, tra gli altri, l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani, il Direttore di Fondazione Con il Sud, Marco Imperiale e il Presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea.