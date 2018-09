Immigrazione e sicurezza, incontro dibattito a Napoli Partecipano alla manifestazione Nappi e Gozi

Immigrazione e sicurezza sono i temi al centro del dibattito organizzato dall'associazione culturale Nord e Sud e dal Centro studi del Pensiero Liberale per il prossimo martedi 11 settembre alle 18,00 a Napoli, a Palazzo Caracciolo in via Carbonara 112.

Al dibattito, moderato dal professore di sociologia della Federico II Gigi Caramiello, parteciperanno Severino Nappi (Fondatore di Nord e Sud) e Sandro Gozi (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei nei governi Renzi e Gentiloni e parlamentare Pd). I lavori saranno introdotti da Vincenzo Caputo (V. presidente del Centro Studi Pensiero Liberale).