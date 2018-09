Stop al caldo c'è il crollo termico.Temperature in calo di 10° Le previsioni

STOP AL CALDO ANOMALO IN ITALIA, TRACOLLO TERMICO – “Un veloce ma intenso fronte freddo diretto principalmente sui Balcani sta interessando in parte anche l’Italia” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “in particolare le regioni adriatiche dove sono in atto o comunque imminenti rovesci e temporali sparsi con deciso rinforzo del vento e netto calo termico. Le temperature caleranno infatti anche di oltre 8-10°C, in misura minore anche altrove ma comunque con una flessione apprezzabile, che metterà la parola fine al caldo anomalo, afoso e prolungato dei giorni scorsi. Martedì ancora qualche temporale anche intenso in Sicilia, localmente in Sardegna e bassa Calabria mentre sul resto del Paese il tempo tornerà stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione.

TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA – “Come detto si avrà un sensibile calo termico, tanto che nonostante il miglioramento nei prossimi giorni le massime potranno non superare i 20-22°C sulle regioni adriatiche; punte superiori sulle tirreniche e al Nord ma senza gli eccessi di caldo dei giorni scorsi. Le minime notturne potranno scendere sotto i 12-13°C sulle aree interne lontane dal mare ( anche 9-10°C sulle aree rurali della Valpadana ), mentre in montagna non si escludono locali gelate sin sotto i 1500m.”

VENTI FORTI E MARI AGITATI – “Da segnalare anche il vento, che già soffia forte sulle adriatiche dove si registrano raffiche di oltre 70km/h. Tramontana e Grecale la faranno comunque da padrone anche nei prossimi giorni, specie su Adriatiche e Sud dove soffieranno anche forti, con mari molto mossi o agitati.”

TEMPESTA EQUINOZIALE SU MEZZA EUROPA – “Da segnalare infine come oltralpe si sia passati dall’Estate tardiva all’autunno inoltrato in meno di due giorni, con una vera e propria tempesta equinoziale. In Germania raffiche di vento fino a 160km/h hanno creato non pochi danni e disagi, mentre gran parte degli Stati centro-orientali è stata spazzata da rovesci, temporali, tracollo termico e ritorno della neve sui rilievi a tratti a quote medio-basse” – concludono da 3bmeteo.com