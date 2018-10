Allagamenti e raffiche di vento: altre 24 ore di allerta meteo In Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo gialla per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte sulle zone 7 e 8, tra Tanagro e Basso Cilento. Si prevedono «precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporalè», fa sapere un comunicato.

Sull'intera Campania vige, invece e si protrarrà per le prossime 24-36 ore, l'allerta per «venti forti da est-nord-est con possibili raffiche nei temporali» e per il «mare agitato lungo le coste esposte». Sulle zone interessate dalle precipitazioni piovose la criticità è di carattere idrogeologico localizzato. Sono possibili, fa sapere la nota, «ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti); occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate».