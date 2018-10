"Come si stanno evolvendo le norme sul rumore ambientale" Seminario a Napoli

Il 12 ottobre prossimo si svolgerà a Napoli, presso l’Auditorium della Regione Campania (isola C3), il seminario dal titolo “Stato di attuazione del D.Lgs. 42/2017: come si stanno evolvendo le norme sul rumore ambientale”.

L’evento, organizzato dall’associazione Italiana di acustica con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente, della Regione Campania, di Arpac, degli Ordini degli Ingegneri delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, degli Ordini degli Architetti della province di Avellino, Benevento e Caserta e del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Napoli, è una nuova occasione di incontro per fare il punto sull’attuazione della delega al Governo per la armonizzazione della normativa italiana a quella europea.

La delega ha come punto di riferimento il D.Lgs. 42/2017, il quale prevede tutta una serie di atti normativi che vanno a rivedere i decreti applicativi della legge quadro 447/95: il seminario offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere lo stato di avanzamento di alcuni di essi e di dibattere i principi ispiratori e le necessità di modifica di altri.

Nella giornata di studi sarà dato particolare rilievo alla formazione e all’aggiornamento dei tecnici competenti in acustica, a seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente delle linee guida per la realizzazione dei corsi qualificanti per tale figura professionale.

Accanto alle relazioni degli operatori del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (ISPRA e Agenzie per l’Ambiente), impegnati nella fase istruttoria propedeutica alla definizione dei testi normativi a supporto del Ministero dell’Ambiente, vi saranno quelle dei rappresentanti del mondo accademico e delle libere professioni, che porteranno il loro contributo di esperienze sul campo ed evidenzieranno le necessità di modifica dell’attuale quadro di riferimento.

Lo scambio di opinioni tra pubblico e relatori, assicurato dallo spazio lasciato al dibattito lungo l’intera giornata, consentirà di fornire un utile contributo allo sviluppo normativo.