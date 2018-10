A New York De Blasio mangia la pizza napoletana Il Pizza Festival nel Bronx

A New York Bill De Blasio mangia la pizza napoletana di Sorbillo e inaugura il primo Pizza Festival 2019 nel Bronx. Borrelli e Simioli: “ Un plauso ai pizzaioli napoletani che portano nel mondo la cultura partenopea e al sindaco che ricorda chi lo ha sostenuto nella sua rielezione”.

“ Bill De Blasio accolto da Gino Sorbillo ha mangiato la Pizza Margherita con le mani, secondo l’usanza partenopea, e ha inaugurato il primo Pizza Festival 2019 nel Bronx. Centinaia i fotografi e le telecamere delle principali emittenti televisive americane che hanno immortalato la scena. I due, poi, si sono dati appuntamento il 27 novembre al 334 di Bowery Street nella Pizzeria Sorbillo NYC per festeggiare un anno preciso dall’apertura della sede americana. La passeggiata è continuata verso gli altri stand dove c’erano file lunghissime di amanti della pizza provenienti da tutta la città. Un plauso ai pizzaioli napoletani che portano nel mondo la cultura partenopea e al primo cittadino newyorkese che non ha dimenticato chi ha sostenuto con forza la sua rielezione come facemmo noi insieme a Gino e a tanti altri napoletani che costituirono il comitato pro De Blasio. Bene Gino Sorbillo, imprenditore coraggioso che, forte della secolare tradizione familiare, ha dimostrato che le eccellenze campane e napoletane sono un modello da esportare con successo. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli