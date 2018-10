"Come saltare fuori dal dolore e raggiungere la quiete" Manuale dell’anima in pace

Venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 19, presso La Libreria (via Ripuaria, 203 – Varcaturo), si terrà la nuova presentazione del libro di Marina Marotta Manuale dell’anima in pace – Come saltare fuori dal dolore e raggiungere la quiete (Iuppiter Edizioni).

Una serata all’insegna della riflessione personale resa più intensa dalla lettura interpretata di Antonella Barretta, dalla performance artistica di Ilaria D’Arienzo, Gloria Vocaturo e Michele Principe con musiche a cura di Stefano Puleo e Marisa D’Onofrio.

Il libro

L’autrice accompagna il lettore nell’esplorazione di dinamiche interiori, spesso condizionate e limitanti, per riscoprirne il potenziale liberatorio e poter aprirsi alla consapevolezza e all’amore, oltre le illusioni. L’intrinseca energia dell’individuo risuona con gli avvenimenti della sua vita, persino con quelli apparentemente più irrazionali e bui. Ma ciò che appare conflittuale può essere risolto. È necessario un percorso di ascolto del proprio respiro vitale e un’attenta osservazione degli eventi, di quelli felici come di quelli amari e «la notte oscura dell’anima imploderà nella luce». Si può imparare a saltare fuori dal dolore, a restituire pace all’anima. Così ci si schiude all’amore e si può finanche imparare un nuovo modo di baciare: «Il bacio d’amore che darai a tutte le persone che ami non sarà un bacio di convenevoli o di un semplice movimento di labbra, ma un bacio silenzioso in cui, forse, quelle labbra non si incontreranno mai».

L’autrice

Marina Marotta insegna Diritto ed Economia politica da oltre trenta anni nella soleggiata terra di Pozzuoli. Ha conseguito i titoli di Formazione in Arte, Psicologia e Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Collabora con diverse associazioni culturali del territorio e, attraverso l’Ente di Patronato di cui è presidente e rappresentante legale, apporta il suo contributo nell’espletamento di pratiche previdenziali e di sostegno alle disabilità. Redattrice della rivista mensile Sottocchio, ha fornito, per molti anni, articoli giuridici, economici, finanziari, politici e culturali.