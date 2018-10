Tutto pronto per Univexpò 2018 a Napoli Oltre 30.000 studenti prenotati

Oltre 30.000 studenti prenotati alla XXIII edizione della manifestazione regionale di orientamento universitario organizzata da Ateneapoli in collaborazione con gli Atenei campani.

Inizia giovedì 11 ottobre, nel Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Univexpò, la manifestazione di orientamento universitario organizzata da Ateneapoli, quindicinale di informazione universitaria e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con gli altri Atenei campani: “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope”, “L'Orientale” e “Suor Orsola Benincasa”.

Ad accogliere i partecipanti della ventitreesima edizione della manifestazione saranno più di 80 docenti ed esperti di orientamento, in circa 30 aule che ospiteranno seminari di approfondimento su aree didattiche scientifiche, tecnico-scientifiche e umanistiche.

Anche per l’edizione 2018 si è verificato il “tutto esaurito” per le decine di miglia di posti disponibili per i seminari organizzati. Per i giorni 11 e 12 ottobre sono attesi oltre 30.000 studenti provenienti da tutta la regione Campania, dal basso Lazio e dalle altre regioni confinanti.

Gettonatissime l’aula Rossa, che ospiterà i Corsi di Laurea di area medica, l’Aula azzurra, destinata alle materie tecnico-scientifiche e quella Arancione e Fucsia, che aprono le porte rispettivamente agli aspiranti economisti e giuristi.

I seminari avranno inizio alle ore 9:00. In tutte le aule (a eccezione della Rossa) gli incontri saranno replicati alle ore 11, così da consentire alle numerosissime aspiranti matricole di reperire informazioni su più Corsi di Laurea.

Per chi teme il numero chiuso, l'appuntamento è alle ore 12:00 in aula Rossa, dove si parlerà di logica e del test di ammissione all’Università.

Stand espositivi delle Università e di altre realtà vicine al mondo studentesco, come il Centro Sinapsi ed Centro Universitario Sportivo di Napoli, saranno curati da personale specializzato che risponderà alle domande e proverà a sciogliere i dubbi dei maturandi offrendo loro anche materiale informativo.