Giornata Europea della Cultura Ebraica. Ecco Napoli Iniziative diffuse sul territorio

Domenica 14 ottobre 2018 torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, tradizioni e cultura degli ebrei, minoranza presente nel Paese da oltre duemila anni.

Coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione, la Giornata propone anche quest’anno un fitto programma di iniziative, ancor più diffuse sul territorio.



Hanno infatti raggiunto la ragguardevole cifra di ottantasette le località, grandi o piccole, distribuite in quindici regioni italiane, che aderiscono alla manifestazione e nelle quali si svolgeranno centinaia di attività tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, concerti e mostre d’arte, spettacoli teatrali e incontri di approfondimento, eventi per bambini e assaggi di cucina kasher.



Un tema inedito farà da fil rougetra tutti gli eventi: ‘Storytelling. Le storie siamo noi’. Un richiamo alle radici stesse dell’ebraismo, che affondano nelle ‘storie’ narrate nella Torah, la Bibbia ebraica, patrimonio di tutta l’umanità. Un argomento che sarà declinato in modi e forme espressive molto diverse, per raccontare l’atto del narrare da un punto di vista ebraico.

Iniziative anche a Napoli, dove gli eventi si terranno nei locali della Comunità ebraica e della Sinagoga, in vico Santa Maria a cappella vecchia, 31. A partire dalle visite guidate, suddivise in quattro turni (partenze alle 10.15, 12.30, 16.00 e 16.30). Le visite, effettuate da guide esperte, durano mezz’ora. Alle 11.00, “Storytelling: raccontare l’ebraismo”: incontro con la scrittrice Miriam Rebhun. Alle 18.30, “Voci innamorate dell’ebraismo”, recital di e con Marina Bassani, nel quale personalità della storia ebraica, da Abramo a Mosè, parlano di tradizioni, regole, obbedienza e trasgressione. Per tutta la giornata, piccola “fiera” del libro ebraico: “L’angolo dei racconti”, a cura della libreria Dante e Descartes,



Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Per maggiori info: Tel. 0817643480, Mail. napoliebraica@gmail.com, Sito. www.napoliebraica.it

Città capofila, e luogo dove si inaugura ufficialmente la manifestazione, è quest’anno Genova, nella quale risiede una comunità ebraica vivace e perfettamente integrata nel tessuto cittadino. Una scelta avvenuta prima dell’estate e della tragedia del crollo del Ponte Morandi, e che viene oggi confermata, nell’intenzione di lanciare un messaggio positivo, di fiducia.



“La città ferita non si arrende e guarda al futuro, consapevole della sua lunga e proficua storia di incontro e dialogo”, dichiara Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. “Una città che, dopo le drammatiche vicende di questa estate, è sempre più al centro dei nostri pensieri e soprattutto dei nostri impegni concreti”.



La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. E’ inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è l’ente che rappresenta gli ebrei italiani di fronte allo Stato, al Governo, alle autorità locali e alla cittadinanza. I rapporti tra l’Ucei e lo Stato Italiano sono definiti da un‘Intesa siglata nel 1987, in adempimento del dettato della Costituzione. L’Ucei promuove l’unità degli ebrei italiani, ne tutela i diritti e gli interessi religiosi, culturali e sociali.