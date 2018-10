Presentato alla Camera di Commercio il meeting immobiliare Adelfi: Diamo una scossa al mercato immobiliare dell’Area Metropolitana

Il più importante focus sulla filiera immobiliare del centro sud. La Borsa Immobiliare di Napoli con al vertice l'amministratore unico Giovanni Adelfi ha organizzato nei saloni della Camera di Commercio di Napoli il MeetIn Meeting Immobiliare nei giorni 19 e 20 ottobre.

Un evento rivolto ai cittadini alla ricerca di consigli, consulenze ed opportunità legate a qualsiasi tipo di immobili esistenti sul mercato: residenziali, negozi, uffici, box, capannoni industriali. L'ingresso è libero e le consulenze gratuite.

“Questo focus –spiega l’amministratore unico della Borsa Immobiliare di Napoli Giovanni Adelfi- lo abbiamo voluto per dare una scossa al mercato immobiliare e al sistema dell’edilizia. Gli appuntamenti del MeetIn saranno spalmati su due giorni: venerdì il punto sul mercato e le consulenze immobiliari mentre sabato, prevalentemente, l’urbanistica. Ad inaugurare la due giorni la presentazione del Listino ufficiale dei valori immobiliari di Napoli e Provincia con l’andamento del mercato nazionale. Si tratta di una pubblicazione importante per la quantità e la qualità delle informazioni contenute”.

Indispensabile per gli addetti ai lavori. A cominciare dagli agenti immobiliari professionisti che hanno la necessità di essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo del mattone. A cominciare dalle continue novità partorite dal Parlamento e dall'Europa fino ai trucchi del mestiere per comprare o vendere gli immobili che si hanno in portafoglio.

Essenziale per tutte le categorie che hanno esigenza di comunicare i servizi offerti direttamente ai clienti finali. Sono previste consulenze gratuite da parte di numerosi enti fra i quali: la Camera di Commercio di Napoli, Costruttori Acen, Amministratori di Condominio Anaci, Piccoli proprietari immobiliari Uppi, Confedilizia, Notariato, Dottori commercialisti, Dottori Agronomi e forestali, Ordine e Fondazione degli Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Inquilini Sicet.

Gli eventi. Venerdì 19 ottobre. Dopo la cerimonia di inaugurazione spazio al consueto appuntamento con la Presentazione del Listino Ufficiale dei Valori immobiliari di Napoli e Provincia ed andamento del mercato nazionale.

Pomeriggio dedicato alla sicurezza degli immobili, Seminario “sicurezza degli immobili: screening – norme e incentivi – fascicolo del fabbricato”. Prevista la presenza di Antonio Areniello Presidente Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola; Edoardo Cosenza Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli; Vincenzo MorettaPresidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Maurizio Sansone Presidente Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Napoli.

Paola Marone della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri: “Abbiamo assistito in questo anno ad una ripresa innegabile del mercato immobiliare. Purtroppo però questo discorso non può esser fatto per l’edilizia dove il trend è negativo con ben 600mila posti di lavoro andati in fumo. Durante la due giorni del MeetIn, l’Ordine degli Ingegneri sarà presente per offrire consulenze e dare informazioni. La casa rappresenta la ricchezza dei cittadini, tutelarla è fondamentale. Da novembre organizzeremo visite tecniche nei fabbricati per saggiarne la stabilità”.

I presidenti delle maggiori associazioni di agenti immobiliari professionali Fiaip e Fimaa arrivano a Napoli per far fronte comune contro l'abusivismo imperante nella loro professione. Gianbattista Baccarini (Fiaip) e Santino Taverna (Fimaa) saranno protagonisti del workshop di mezzogiorno.

Come spiegano Vincenzo De Falco e Vito Gagliardo di Fimaa Napoli e Fiaip Napoli: “Il MeetIn è un evento importante perché riunisce tutti i protagonisti del settore. FIMAA e FIAIP saranno presenti. Le federazioni rappresentano la realtà quotidiana del rapporto venditore – acquirente. Il nostro ruolo è quello di acquisire tutte le informazioni che il consumatore richiede e predisporre accurate risposte in grado di soddisfare l’utente finale. Per poter fare ciò, i nostri agenti devono possedere le competenze necessarie”.

Focus su soldi e finanziamenti grazie al workshop delle ore 15. “Mutui e mercato immobiliare prosegue la congiuntura favorevole – prodotti e strumenti a supporto dell’ attività di acquisizione e vendita”. Relatore il dottor Maurizio Viscontidirettore commerciale Credipass Mediofimaa.

Il piatto forte del sabato è invece legato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare della città di Napoli. Amministratori Comunali e Regionali come gli assessori Ciro Borriello e Bruno Discepolo chiamati a pronunciarsi sulla dismissione degli immobili in portafoglio alla pubblica amministrazione ed il cambiamento della destinazione d'uso per invogliare gli investitori.

Titolo del convegno: “Napoli: la rigenerazione degli spazi urbani dismessi e la riqualificazione del patrimonio edilizio - Potenzialità, criticità, modelli e proposte di sviluppo”.

Nel pomeriggio riflettori sui distretti turistici e sul variegato mondo dei Bad and Breakfast grazie al seminario: "Distretti turistici come strumento per la valorizzazione” con l’assessore alle attività produttive del Comune di Napoli Enrico Panini.

Si parla di norme, regole ed opportunità con i massimi esponenti delle categorie. Presente il coordinatore dei distretti turistici della Campania Vincenzo Marrazzo e il presidente dell'Associazione dei Bad and Breakfast Agostino Ingenito.

Inoltre in agenda il workshop “La convenzione per il Comune di Napoli: i contratti a canone concordato ad uso abitativo; le tipologie contrattuali (concordato abitativo, transitorio e per studenti universitari); la scheda riepilogativa attestazione di conformità agevolazioni fiscali” a cura dell'avvocato Raffaello Lerro dell'Asppi.