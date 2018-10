Epatite C Zero: a Napoli un ciclo di incontri preventivi Per aumentare conoscenza e informazione sulla patologia

Sono stati fatti molti passi avanti verso l’obiettivo eliminazione dell’epatite C, grazie alla disponibilità di terapie antivirali efficaci e ben tollerate, che hanno rivoluzionato l’approccio all’HCV, e all’apertura dei criteri di accesso da parte di AIFA che di fatto permetterebbe di trattare quasi tutti i pazienti. Tuttavia, resta ancora molto da fare per raggiungere questo traguardo, previsto per il 2030.

La strada per eliminare l’epatite C passa anche attraverso l’informazione: per questo la campagna educazionale Epatite C Zero, promossa da MSD Italia in collaborazione con EpaC Onlus e la supervisione scientifica di FIRE – Fondazione per la Ricerca in Epatologia, lanciata sul web lo scorso anno, adesso è presente in diverse città italianecon una serie di incontri aperti al pubblico, finalizzati a promuovere l’awareness su prevenzione e diagnosi dell’epatite C, sulle opportunità terapeutiche e sull’importanza di trattare ogni paziente con la terapia più appropriata.

La terza regione, dopo il Piemonte e il Veneto, ad ospitare l’iniziativaè stata la Campania: ieri pomeriggioall’Hotel Royal Continentaldi Napoli medici specialisti e rappresentanti dei pazienti si sono incontrati per confrontarsi tra loro e con i cittadini/pazienti e fare chiarezza sull’epatite C, fornire informazioni pratichee fare il punto sull’obiettivo ‘zero epatite C’ sul territorio regionale. All’incontro hanno partecipato come relatori Giovanni Battista Gaeta,Direttore della Divisione Malattie Infettive Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Massimiliano Conforti,Vice PresidenteEpaCOnlus.

Durante l’incontroè stata messa alla prova la conoscenza dei partecipanti riguardo all’epatite C, attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla a domande generali sulla malattia e sul ruolo del medico: i risultati hanno evidenziato una buona consapevolezza dell’HCV (il 98% sa che si tratta di una malattia infettiva causata da un virus) ma ci sono ancora delle incertezze riguardo ai sintomi (solo il 44% è a conoscenza del fatto che l’epatite C potrebbe non presentare sintomi fino allo sviluppo delle complicanze). Inoltre, sebbene oltre il 70% dei rispondenti sappia che il virus può essere trasmesso attraverso il contatto con sangue infetto e a seguito dell’utilizzo di strumenti non sterili, solo il 1 su 10 considera, come potenziale elemento di rischio, le pratiche mediche (o paramediche) invasive.

«Campagne educazionali come Epatite C Zero – commenta Ivan Gardini– rivestono un ruolo di rilievo nell’informare tutte quelle persone che convivono con l’infezione da epatite C e che non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che oggi si può guarire e che se si recassero presso un centro specializzato e autorizzato a prescrivere i nuovi farmaci anti HCV, potrebbero ricevere una diagnosi appropriata ed essere messi in lista per una terapia. Una terapia che potrebbe farli guarire. Iniziative come questa sono necessarie anche per continuare ad informare quella fetta di pazienti che non sono ancora approdati a un Centro autorizzato per essere valutati e poi curati».

Fulcro della campagna è la web serie Epatite C Zero: 5 episodi, proiettati durante l’incontro, che raccontano l’epatite C dal punto di vista dei pazienti, attraverso la metafora del viaggio, a bordo di un van che attraversa l’Italia, dall’Adriatico al Tirreno. Fino a poco tempo fa infatti, l’epatite C era considerata un tunnel con poche vie d’uscita; oggi lo scenario è cambiato e la malattia può essere paragonata ad un viaggio con un inizio e con un finale positivo nella maggior parte dei casi, perché il virus HCV può essere eliminato.

«Le nuove terapie per l’epatite da virus HCV sono straordinariamente efficaci e rendono la guarigione altamente raggiungibile– spiegaGiovanni Battista Gaeta, Direttore Divisione di Malattie Infettive Università della Campania “Luigi Vanvitelli”–la peculiarità dei nuovi antivirali diretti è che presentano effetti collaterali contenuti, tanto che riusciamo a curare pazienti anziani che hanno altre malattie concomitanti o con malattia epatica avanzata. L’altro grande vantaggio è che queste terapie sono di breve durata: ci siamo assestati sulle 12 settimane, in alcuni casi sulle 8 settimane, con un’unica somministrazione giornaliera. Sono dunque trattamenti efficaci, brevi, con documentato profilo di sicurezza e ben tollerati, che provocano, nella maggior parte dei casi, l’eliminazione del virus e la guarigione clinica. Direi che quello che stiamo facendo in Campania e sul territorio nazionale è un intervento di salute pubblica enorme, simile per dimensione a quanto è stato fatto per l’eliminazione della malaria nel nostro Paese».

La regione Campania, grazie alla disponibilità di questi nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione (DAAs)è stata ed è molto attiva nell’utilizzo di tali medicinali e ha messo in atto una serie di azioni e strategie per identificare il bacino dei soggetti infetti, circa 15.000-20.000, non ancora individuati e che potrebbero avere immediato accesso alle terapie. Ad oggi sono stati trattati più di 16.000 pazienti. La regione Campania è impegnata sul fronte di alcune categorie di pazienti difficili come tossicodipendenti e carcerati, che con estrema difficoltà vengono agganciati al percorso terapeutico. È in atto un progetto speciale che vede la collaborazione tra Regione Campania e SERD. L’obiettivo, grazie a protocolli semplificati, è quello di affidare ai Servizi per la Tossicodipendenza che hanno competenze e requisiti specifici, la prescrizione diretta dei farmaci antivirali.

Dal punto di vista della sostenibilità per la sanità regionale, il trattamento dei pazienti affetti da HCV è da considerarsi come un investimento in salute in quanto, specie nei pazienti meno gravi, previene la progressione della malattia, riducendo quindi la manifestazione di complicanze gravi e l’impiego di risorse associate alla loro gestione. Un’analisi economica sviluppata da ALTEMS su una coorte di 23.000 pazienti, adattata allo specifico contesto della regione Campania, mostra come il trattamento con i nuovi DAA, a fronte di una spesa nel triennio di riferimento per farmaci anti-HCV (+142,6 milioni di euro, con gli attuali costi medi di trattamento), consente in 20 anni di: ridurre le complicanze associate al decorso della patologia (-2.800 cirrosi scompensate; -5.400 epatocarcinomi, -2.650 trapianti di fegato); salvare circa 15.000 vite; generare un risparmio cumulato di oltre 177 milioni e un relativo minore impiego di risorse.

L’obiettivo ‘zero epatite C’ non è quindi così lontano, anche se c’è ancora molto da fare per diffondere al massimo la cultura della prevenzione e della diagnosi attraverso il test; la disponibilità di nuove terapie antivirali efficaci per diverse categorie di pazienti, fanno sì che questa prospettiva sia finalmente possibile.