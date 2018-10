Maltempo, in arrivo il freddo artico. Giù di 15 gradi Cambia tutto. Tracollo termico in arrivo

Repentino, brusco calo termico. Arriva il freddo e lo fa in poche ore. Nel week end arriva il cambiamento del meteo dopo un lungo autunno all'insegna del caldo fuori stagione.

E' in arrivo, infatti, come spiegano i metereologi una gelida "colata" artica che nel fine settimana tra sabato 20 e domenica 21 ottobre scenderà verso l'Italia e i Balcani con masse d'aria sino a meno 35/37 gradi a 5.000 metri circa, meno 18/20 gradi a 3.000 metri e meno 12/15 gradi a 1.500 metri, colpendo in particolar modo le Alpi estere, i Balcani, le regioni adriatiche, parte del Meridione e le aree interne tirreniche. Ci sarà un tracollo termico anche superiore ai 15° gradi rispetto ai giorni scorsi. Già a partire da giovedì la brusca ondata di freddo è pronta a colpire anche l'Italia e saranno le regioni del Centro-Sud ad essere nuovamente favorite per forti rovesci, anche a carattere temporalesco.

“Già dalla serata di domenica 21 - come riporta il sito IlMeteo.it - qualcosa potrebbe iniziare a cambiare. Un vortice ciclonico in arrivo dall'Europa Orientale è pronto a fare il suo ingresso a partire dai settori adriatici. Tale bassa pressione, sospinta da freddi venti di tramontana, sarà responsabile di un'intensa fase di maltempo tra lunedì 22 e martedì 23 in particolare al Sud, dove sono attesi forti temporali tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Più ai margini il resto del Paese anche se già si avvertirà un notevole calo delle temperature con il primo vero freddo pronto ad investire tutta la penisola. Attese minime sotto i 5°C sulle pianure del Nord e zone interne del Centro".