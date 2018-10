Maltempo, domenica di allerta meteo. Rischio frane e nubifragi L'avviso della Protezione Civile

Maltempo, domenica di pioggie, raffiche di vento e temporali in Campania.

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 6 di questa mattina sull'intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni più abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare una criticità idrogeologica di colore Arancione sono attese sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l'alto Volturno Sulla restante parte della Campania, l'allerta è di colore Giallo.

“L’autunno ora ruggisce sull’Italia, che sperimenterà una intensa ondata di maltempo per una forte perturbazione in discesa dal Nord Europa, dove tra l’altro le temperature sono crollate tanto che la neve ha fatto la sua comparsa sino in pianura su Inghilterra e Scozia” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “ in particolare proprio lunedì si formerà un ciclone tra Corsica e Mar Ligure, in successivo movimento verso il Nord Italia. Fino a lunedì compreso avremo dunque a che fare con piogge anche molto intense e particolarmente abbondanti in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche, con rischio nubifragi da Genova a Milano e, specie lunedì, anche a Firenze, Roma e Napoli. Anche il resto della Penisola farà i conti con tempo instabile o perturbato associato a piogge e temporali sparsi. La neve cadrà copiosa sulle Alpi ma solo a quote di alta montagna, a causa delle correnti di Scirocco, con quota in calo sotto i 2000m solo da lunedì sera”

PIOGGE MOLTO INTENSE, RISCHIO CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE – “Il rischio di allagamenti, locali esondazioni o criticità idrogeologiche sarà piuttosto elevato su diverse aree della Penisola” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, Prealpi venete, Friuli Venezia Giulia e lunedì localmente anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania. Nello specifico su Liguria, alta Toscana e fascia prealpina non si escludono picchi pluviometrici complessivi a fine evento anche superiori ai 350-400mm”

BURRASCHE DI LIBECCIO E SCIROCCO, ACQUA ALTA A VENEZIA – “Il ciclone richiamerà inoltre forti venti di Libeccio e Scirocco, con raffiche anche di oltre 60-70km/h e mari in burrasca. In particolare lunedì sono attese onde anche di oltre 6/7 metri al largo con mareggiate su gran parte delle coste ma in soprattutto su Liguria, alta Toscana e Sardegna. Nel frattempo l’alto Adriatico sperimenterà una forte sciroccata con possibili danni lungo i litorali e il fenomeno dell’acqua alta a Venezia e Chioggia.”

DA MARTEDI’ IL MALTEMPO ALLENTERA’ LA PRESA, MA NUOVE PIOGGE PER OGNISSANTI – “Martedì il peggio sarà passato pur con residui rovesci e un calo delle temperature, foriero di un po’ di neve su Alpi e nord Appennino sino alle quote medie. Tuttavia potrebbe trattarsi solo di una breve tregua, perché per Ognissanti è attesa una nuova perturbazione con ulteriori piogge, sebbene non dovrebbero essere intense quanto quelle previste per le prossime 48 ore” – concludono da 3bmeteo.com