Confagricoltura Napoli l’8 novembre rinnova le cariche sociali Approvazione dei bilanci consuntivi degli ultimi tre anni.

Confagricoltura Napoli rinnova le cariche sociali ed approva i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni. Pertanto il presidente Arturo Nucci ha convocata nell’Hotel Ramada di Napoli per l’8 novembre 2018 l’assemblea generale ed elettiva di Confagricoltura Napoli, che si terrà dalle ore 14, in prima convocazione, con successiva convocazione alle ore 15 in seconda convocazione, in caso di mancanza del numero legale nella prima.

Sono ben sei i punti all’ordine del giorno che saranno discussi nella struttura alberghiera di via Galileo Ferraris dall’assemblea di Confagricoltura Napoli. Si darà inizio alla seduta con le Comunicazioni del presidente, seguiranno l’esame e l’approvazione dei bilanci consuntivi degli anni 2015, 2016 e 2017. Infine, sarà eletto il presidente onorario della federazione e dovranno essere rinnovate le cariche sociali.