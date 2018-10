Campania, Ponte di Ognissanti con l'allerta meteo Nubifragi e raffiche di vento in arrivo

L’Italia sta ancora contando i danni, gravissimi, provocati dal forte maltempo dei giorni scorsi: 12 persone sono morte a causa delle avversità meteorologiche che hanno colpito il Paese in questi ultimi giorni di Ottobre a causa di una violentissima “Sciroccata” con venti da uragano. La pioggia è caduta torrenziale, con picchi di oltre 700mm in poco più di 48 ore sulle Alpi orientali e tutti i principali fiumi hanno toccato picchi di piena eccezionali.

E il Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per criticità idrogeologica valevole dalle 8,00 di giovedì 1° novembre alle 8,00 di venerdì 2 novembre.

L'allerta è di colore 'arancione' nelle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno, Monti di Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele) e di colore 'giallo' 4 (Alta Irpinia e Sannio), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

Previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata o forte intensità”.

In relazione a tali previsioni, si evidenzia dal punto di vista del rischio, la possibilità, tra l’altro, di “frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali; allagamenti di locali interrati e al pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto delle criticità locali come tombature, restringimenti, occlusioni delle luci e dei ponti; cadute massi e instabilità di versante”.

Il bilancio delle vittime non è stato più grave soltanto grazie alle egregie attività di prevenzione adottate dalla Protezione Civile Nazionale di concerto con gli enti locali che, soprattutto al Nord/Est (in Trentino Alto Adige, Veneto e in Friuli Venezia Giulia), ma anche in altre Regioni come in Lombardia e in Liguria, hanno adottato tutte le misure richieste da un’Allerta Meteo così importante. E’ andata peggio nel Lazio e in Campania dove nonostante fenomeni violenti ma comunque meno estremi rispetto al Nord, s’è registrato il più alto numero di vittime e assistiamo ancora a Sindaci che non hanno capito nulla del sistema di allertamento meteorologico e, nonostante siano loro i primi responsabili di protezione civile, innescano polemiche praticamente contro se stessi!

Intanto siamo arrivati all’ultimo giorno del mese, e una nuova forte ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia. Lo scenario meteorologico è sempre lo stesso: su MeteoWeb l’abbiamo descritto in modo particolarmente accurato nei giorni scorsi. Lo Scirocco continua a dominare la scena in modo incontrastato mentre ondate di freddo nord Atlantico arrivano nel Nord Africa tramite il Mediterraneo occidentale, e così tra Marocco e Algeria abbiamo temperature costantemente di 7-8°C più basse rispetto a quelle dell’Italia. Nel nostro Paese, quindi, continua a fare caldo, molto caldo, troppo caldo rispetto a questo periodo dell’anno. E proprio questo caldo anomalo andrà ad innescare nelle prossime ore altri violentissimi temporali.