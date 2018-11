"Party del Sorriso", il grande evento di Angelo Iannelli Una serata di solidarietà per i meno fortunati

Si svolgerà sabato 3 novembre a partire dalle ore 20:00 nell’incantevole Villa Domi, salita Scudiello 19/A Napoli, il “ Party del Sorriso” serata di solidarietà per i meno fortunati, ideata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale.

La kermesse è organizzata dall’associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi e ricevimenti. Una serata dalle mille magie. Spettacolo con apricena a buffet e brindisi finale con tante sorprese per sorridere alla vita, rivivendo le emozioni degli ultimi eventi recenti, vale a dire il Premio “Ambasciatore del Sorriso” e il Festival “Le Voci di Napoli”.

Alla serata sono stati invitati tutti i premiati Ambasciatori del Sorriso delle varie edizioni e diverse sindaci del territorio.

Lo spettacolo sarà aperto con un momento di moda con le sfilate delle modelle dell’ Accademia Maria Mauro e dello stilista Salvatore Fiorentino che presenterà la nuova collezione di Pelliccie Autunno/ Inverno. Seguirà la danza moderna con Emanuela Gambardella. Successivamente l’esibzione dei ballerini Salvatore Ciccone e Maria Girotta, in villa spazio anche al tango argentino con i campioni tangheri Antonella Devastato e Francesco Menichini.

Il Jazz è affidato al maestro Rocco Di Maiolo e ancora Rosario Scotti di Carlo con le sue percussioni, per il cabaret hanno confermato Angelo Di Gennaro, Salvatore Gisonna, Nando Varriale alla consolle DJ Carlo Di Giacomo, non mancheranno esibizioni a sorprese dei tantissimi cantanti al Friends Angelo Iannelli.

Tante le eccellenze che hanno confermato la partecipazione al grande vento gli attori: Gigi Savoia, Davide Marotta, Arturo Sepe, Diego Macario, Antonio Ciccone, Cascella Giuseppe, Lucio Ciotola.

Gli ospiti: Francesca Maresca, Giuseppe Gambi, Felice Romano, Pier Macchie’, Marika Cecere, Gennaro De Crescenzo, Piero del Prete, Luca Sorrento, Maria Rosaria Cenni, Antonio Buonomo, Gino Accardo, Luca Blindo, Antonello Cuomo, Lino Blandizzi, Antoane, Diego Moreno e ancora Antonella Leardi, Lorenza licenziati, Magda Mancuso, Line Stile, Rosanna Romano, Marta Krevsum, Laura Tresa, Nando De Maio, Rino Cesarano, Lucia Oreto, Gianni Vigoroso, Nello Fontanella, Conte Alessia, Maria Caniglia Presidente commissione Welfare Comune d Napoli e tantissimi altri campioni del sociale e della cultura.

Non mancherà la tammurriata Vesuvius con ospite d’eccezione Romeo Barbaro

La serata sarà glorificata dai Percorsi D’arte in tour in mostra gli artisti: Raffaele Cantone, Nadia Basso, Francesco Sellone, Elisa Bersani, Giovanni Cardiero, Antonio Lanzetta,Maurizio Fontanella, Leandra’ D’andrea . Per rendere magica la serata un aperitivo e varie degustazioni di Villa Domi eventi del padron Mimmo Contessa, la mozzarella di Amodio, la pizza del maestro Luciano Sorbillo e infine la torta e i dolci del noto pasticciere internazionale Ciro Poppella e ancora liquori e caffè , per l'allestimento floreale Michelangelo Griffo ’. La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media regionali.

Hanno confermato la loro presenza : Anteprima Tv , DG Foto Art, Otto Channel Tv, la Provincia online, Bassa Irpinia, Scisciano Notizie, Mario Orlando coodirettore di Capri Event , Davide Ponticiello il Barone, Alfredo Mariani “ DIVI E DIVI” Francesco Russo Direttore Gazzetta dello Spettacolo, Valentina Capuano e Giafranco Bellissimo della rivista "Napoli e Dintorni"

Non mancheranno ospiti e vip a sorpresa come nello stile Iannelliano dell’ambasciatore del sorriso, con l’obbiettivo di fare solidarietà per i meno fortunati e sorridere in una società sempre più triste . La serata come tradizione vedrà a condurre formato da Edda Cioffi, Angelo Iannelli , Emanuela Gambardella e le miss: Giulia Accardo Ludovica Masucci.