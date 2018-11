Strepitoso successo a Villa Domi per il "Party del Sorriso" Parata di artisti e vip per il big evento organizzato dal grande Angelo Iannelli

Si è svolto nell’incantevole e storica dimora di Villa Domi il "Party del Sorriso", fondato dal vulcanico e instancabile artista Angelo Iannelli.

Organizzato dall’ associazione Vesuvius, in collaborazione con Villa Domi Eventi di Domenico Contessa. Una serata indimenticabile di forte pathos, dove l’esperto e stimato direttore artistico Angelo Iannelli ,ha messo insieme tutte le formi di arti esistenti: Moda, musica, canto, balli, pittura, scultura, fotografia, cinema e teatro.

La serata, è stata aperta con la brutta notizia della scomparsa del regista Mario Barone, al quale è stata dedicata la manifestazione. Hanno presentato la serata: Edda Cioffi, Emanuela Gambardella e Angelo Iannelli. Lo spettacolo è iniziato con la sfilata dell’Accademia di moda Maria Mauro, successivamente lo stilista Salvatore Fiorentino, ha presentato la collezione di pellicce autunno inverno.

Si sono esibiti prima i giovani ballerini: Salvatore Ciccone e Maria Girotta e successivamente i campioni di tango argentino: Francesco Menichini e Antonella Devastato. A deliziare i tanti ospiti: Le pizze di Luciano Sorbillo, la mozzarella di Sorrentino- Amodio, i primi piatti di Villa Domi, la cioccolata di Salvatore Todisco e i liquori di Mellis .Spazio alla danza con la bravissima Emanuela Gambardella.

A riscaldare la sala il maestro sassofonista Rocco di Maiolo con una performance gigantesca . Il canto ha visto tanti artisti esibirsi: Giuseppe Gambi, Ludo Mr Heide, Luca Sorrento , Antonello Cuomo, Gennaro De Crescenzo, Renato Rino Zero e il percussionionista Rosario Scotti di Carlo.

Tantissimi gli artisti e personaggi illustri presenti: Nando Varriale, Angelo Di Gennaro, Gigi Savoia, Piermacchie’, Antoine, Salvatore Gisonna, Felice Romano, Francesca Maresca, Lucia Oreto, Lino Blandizzi, Marika Cecere, Diego Moreno, Marco Fasano, Nando Morra, Laura Tresa, Lucio Ciotola, Marta Krevsum, sono solo alcuni nomi presenti. Per le istituzioni hanno presenziato il Parlamentare Paolo Russo, il Sindaco di Camposano Francesco Barbato, l’assessore cultura Comune di Striano Concetta Cordella, Margherita Dini Ciacci Presidente Unicef Campania. Ed ancora tra i personaggi presenti: Antonio Buonomo, Antonio Ciccone, Lorenzo Crea, Magda Mancuso.

Luigi De Magistris Sindaco di Napoli non ha fatto mancare la sua vicinanza all’ottima iniziativa, ha delegato la consigliera Welfare Maria Caniglia che si è complimentato per l’ottima riuscita della manifestazione. Spettacolo nello spettacolo, emozioni nelle emozioni in villa Domi, con i percorsi d’arte in tour con gli artisti in mostra: Nadia Basso, Raffaele Cantone, Francesco Sellone, Antonio Lanzetta, Giovanni Cardiero, Maurizio Fontanella. Presenti le telecamere di: Campania Felix , Planet Tv, Capri Event, DG Foto Art, Donna Fashion, DIVI e Divi, La Gazzetta dello Spettacolo, La Provincia online. Tantissimi i fotografri gli storici degli eventi Vesuvius Giuseppe Moggia, Alessandro Perrotta e ancora Umberto Rea, Maurek Poggiante, Mario Occhiobuono, Gino La Gatta, Allessandro Gatto. Gli addobbi floreali di Michelangelo Griffo, il DJ della serata è stato Carlo Di Giacomo.

L’associazione Vesuvius ha conferito il premio Cuore D’oro realizzato dall’artista Leandra D’andrea in arte Lady Napoli al padron di Villa Domi Domenico Contessa e al fondatore del Party del Sorriso Angelo Iannelli che ha ricevuto anche l’orologio Vajmoshop raffigurante una maschera di pulcinella personaggio che lui stesso interpetra magistralmente. La serata si è conclusa tra scoscianti applausi con una magnifica tammurriata del maestro Romeo Barbaro.

Il party del sorriso si è concluso con il brindisi finale, taglio della torta e fiumi fiocchi di neve del maestro internazionale Ciro Poppella. Tantissimi i complimenti di stima giunti all’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli ,il pulcinella della legalità, simbolo di umiltà, semplicità, e di forte aggregazione sociale e comunicativa per l’ottima riuscita della soddisfazione per Mimmo Contessa padron di Villa Domi: serata indimenticabile.