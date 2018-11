La Prova del Cuoco, una chef campana per la sfida La nuova puntata, i temi, il gusto e la sfida a colpi di gusto

Settimana numero nove, quinta puntata. Si inizierà parlando di BROCCOLI, con la ricetta dello chef astigiano DIEGO BONGIOVANNI, che preparerà gustosissime CIPOLLE RIPIENE DI BROCCOLI E FORMAGGIO. Con lui, l’agronomo aretino AUGUSTO TOCCI e la dietologa leccese DANIELA LIMONTA sveleranno tutte le proprietà benefiche di questa verdura. Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, la chef campana ANTONELLA COPPOLA e lo chef bergamasco MARCO ROSSI si sfideranno nella rivisitazione di un grande classico della cucina campana: SPAGHETTI ALLE VONGOLE. Per la rubrica “Piatto d’autore”, la chef stellato DAVIDE OLDANI si cimenterà in un “must” romano: CACIO E PEPE AL CARTOCCIO. Spazio anche alla creatività dello chef stellato MORENO CEDRONI, che preparerà un gustoso BACCALA’ E STOCCAFISSO CON SALSA DI ZUCCA E ZENZERO. Ultima “manche” per i protagonisti della PROVA DEL CUOCO: i concorrenti ALESSANDRO DI STEFANO da Chieti e ROSETTA IMMORDINO da Palermo se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef ELIS MARCHETTI da Ancona e da FABRIZIO SEPE da Roma. A giudicarli lo chef “stellato” MARCO SACCO, l’esperta gastronomica SIMONA MAGGIO e - “giurato per un giorno” – il conduttore televisivo MASSIMILIANO OSSINI. Nel corso della puntata, ultima tappa toscana delle “escursioni gastronomiche” di ANDREA LO CICERO, che - per l’intera settimana - andrà alla scoperta della “ricette del casale”. Il viaggio si conclude con un piatto tipico della cucina toscana: la PANUNTELLA. Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato Wagner” di Milano.