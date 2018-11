"Nel weekend arriva il freddo dalla Russia" Spruzzate di neve in Appennino

“L'anticiclone abbandonerà il Mediterraneo lasciando spazio ai freddi venti in arrivo dalla Russia, che tra venerdì e sabato raggiungeranno l’Italia portando ad un brusco abbassamento delle temperature” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “in particolare al Nord e lungo le adriatiche si potranno perdere oltre 8-10°C rispetto ai valori elevati dei giorni scorsi: non arriva dunque il gelo ma comunque un assaggio d’inverno con temperature anche sotto la media del periodo. Il tutto accompagnato da venti anche sostenuti di Grecale con mari mossi o molto mossi”

“Questa offensiva fredda stimolerà la formazione di una bassa pressione sullo Ionio, responsabile di qualche rovescio o temporale al Sud e sulle Isole Maggiori” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare tra Sicilia e Calabria e già da venerdì. Locali rovesci si potranno avere anche sulle adriatiche con spruzzate di neve dai 1000-1400m, anche più in basso tra bassa Emilia e Romagna. Qualche fiocco di neve atteso anche sulle Prealpi e sul Piemonte occidentale fin sotto i 1000m. Sul resto dell’Italia il tempo si manterrà tutto sommato discreto tra passaggi nuvolosi e ampie aperture.”

PROSSIMA SETTIMANA PROBABILE MALTEMPO E NEVE A QUOTE BASSE

“Nella prossima settimana gran parte d’Europa piomberà in pieno Inverno con freddo, vento e neve a quote molto basse o anche in pianura. Nel frattempo sull’Italia si formerà una nuova bassa pressione, che tra lunedì e martedì porterà un ulteriore carico di rovesci e temporali al Centrosud. Il Nord sarà in una posizione più marginale ma con possibili locali precipitazioni che stante le basse temperature potranno risultare nevose anche a quote basse. Questa evoluzione è comunque ancora in fase di analisi: appare ad ogni modo molto probabile un lungo periodo instabile e a tratti freddo per un fine novembre scoppiettante” – concludono da 3bmeteo.com