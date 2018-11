Maltempo al Centrosud con rovesci e temporali Nuova perturbazione mediterranea. Ecco cosa ci aspetta

“Nuova ondata di maltempo sull’Italia per un vortice mediterraneo che porterà rovesci e temporali anche intensi al Centrosud e sulle Isole Maggiori” .- lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “colpite in particolare le regioni tirreniche tra cui Lazio, Campania, Calabria e Sicilia dove non si escludono nubifragi, mentre sull’Appennino cadrà la neve, inizialmente sin verso gli 800-1200m su quello centrale ma con quota in rialzo”.

“Peggiora anche al Nord con primi deboli fenomeni su Alpi, Prealpi, Piemonte, lunedì sera/notte in risalita sul resto del Settentrione” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “martedì precipitazioni sul Nordest, mentre migliorerà gradualmente al Nordovest. Il clima qui sarà invernale, tanto che la neve cadrà a quote basse e in genere oltre 400-700m, ma anche fin verso i 200-400m in Piemonte e a tratti in pianura sull'Emilia ( mista a pioggia ): fiocchi misti a pioggia saranno possibili su città come Bologna, Reggio Emilia e Modena. Neve debole a Cuneo, a tratti in pianura sul torinese occidentale

“Nel frattempo mezza Europa fa i conti con un anticipo di Inverno con freddo e neve dalla Germania alla Russia, passando per i Balcani. Dopo il crollo delle temperature con punte fino a -8°C, fiocchi bianchi hanno raggiunto città come Vienna, Praga, Budapest, Lubiana, Bucarest, Sofia e anche Monaco di Baviera. Disagi sui Paesi della Ex Jugoslavia dove si segnalano accumuli abbondanti dalle quote collinari. Neve in collina anche sulla Grecia. Nel frattempo la Spagna è bersagliata dai nubifragi, con allagamenti specie sulle aree affacciate al Mediterraneo. Maltempo anche sulle Canarie con violente mareggiate” – concludono da 3bmeteo.com