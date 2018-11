"'O rusario d''e Femmene, Trio 21" Un messaggio contro la violenza che fa riflettere

Un brano che parla delle donne, un messaggio contro la violenza che fa riflettere. Scritto da Flora Contento su musica di Gianfranco Caliendo, il brano è finalista al Festival di Napoli new generation, interpretato dal Trio 21, composto dalle gemelle Lisa e MariaCarmela Esposito e da Carla Palmieri, tutte allieve della sede di Gragnano dell'Accademia Caliendo. Il video è girato proprio in località Castello, una frazione di Gragnano, presentato nella sala consiliare della cittadina (celebre per i pastifici, il vino doc e il...panuozzo ) il giorno 25 Novembre scorso, giornata internazionale contro il femminicidio.