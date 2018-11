Arkeda, l'Ordine degli architetti incontra gli iscritti Uno stand e un'ampia offerta per l'aggiornamento professionale

Dal 30 novembre al 2 dicembre, presso i padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli, al via la quarta edizione di «Arkeda», la «Mostra Convegno dell’Architettura, Edilizia, Design ed Arredo» diventata, con il passare degli anni, un punto di riferimento sul territorio per tutti gli architetti napoletani: 120 gli espositori presenti in fiera, oltre a numerose conferenze, mostre d’eccellenza e percorsi tematici che sostanziano il tema «Le torri del Sapere» a cui è dedicata questa edizione della manifestazione.

Anche quest’anno l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia conferma la sua partecipazione ad «Arkeda» per incontrare i suoi iscritti non solo attraverso un suo stand ma, soprattutto, grazie ad un’ampia offerta formativa per l’aggiornamento professionale: sono 35 i crediti formativi (31 generalisti e 4 deontologici) acquisibili, gratuitamente, sia visitando la mostra, sia partecipando ai 9 seminari distribuiti nell’arco delle tre giornate. Per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni ai corsi è necessario collegarsi alla propria pagina della piattaforma telematica iM@teria.