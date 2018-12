Salvamamme presenta le sue iniziative per Natale 500 metri quadri di doni per i bambini di tutta Italia, anche in Campania



Salvamamme presenta le sue iniziative per Natale: 500 metri quadri di doni per i bambini di Roma e di tutta Italia. Iniziative anche in Campania. L'appuntamento è per Martedì 4 dicembre alle 11,30 presso Via Ramazzini a Roma.



Partecipano Sar. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, Grazia Passeri, Guido Aggiustagiocattoli, Debora Diodati, Presidente Croce Rossa Italiana Area Metropolitana di Roma e Angela Lionetti, Referente di Croce Rossa italiana per Salvamamme.



Con il Natale arrivano anche le iniziative ed i progetti di Salvamamme al fianco delle mamme, dei bambini ed anche dei papà in difficoltà. E quest’anno Salvamamme ha deciso di fare le cose ancora più in grande, promuovendo decine di progetti ed eventi a Roma ed in tutta Italia per dare una Natale di gioia a chi altrimenti non potrebbe permetterselo.



Il prossimo martedì 4 dicembre alle ore 11,30 presso Via Ramazzini, 15 si terrà la presentazione ufficiale del Natale di Salvamamme, che quest’anno porterà doni a migliaia di bambini e si svuoteranno interi magazzini di giocattoli.

I doni verranno distribuiti a Roma, in Italia e in tante Nazioni del mondo richiesti da associazioni ospedaliere, case protette, case famiglia e da migliaia di famiglie con bambini. Nei prossimi giorni squadre di centinaia di volontari impacchetteranno circa 500 mq. di giocattoli in ampi capannoni.



E non solo giocattoli: Salvamamme provvederà anche ad abitini, passeggini, generi alimentari, personalizzando ogni dono e permettendo così a tante famiglie di poter festeggiare un Natale di vera gioia e serenità.