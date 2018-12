Un concerto musicale nel cuore dei quartieri spagnoli a Napoli La proposta artistica 2018/20109 del Teatro La giostra

La proposta artistica 2018/20109 del Teatro La giostra di Napoli estende lo sguardo alla musica, cui ha dedicato, nel mese di dicembre, Musica in…Giostra, un focus di un’intera settimana con tre appuntamenti consecutivi, per dare corpo ed evidenza ai linguaggi musicali della nostra scena.

Il primo appuntamento, programmato per mercoledì 5 dicembre, è con Una notte con le stelle e con te di e con Maurizio Murano, che evoca gli autori e i musicisti più amati dall’artista partenopeo nei suoi primi venti anni di carriera. Uno spettacolo dove la contaminazione di generi e di stili fa da struttura portante, e il filo conduttore è unicamente il grande e travolgente amore per il Teatro e per la Musica. Shakespeare, Di Giacomo, Valentine, Gaber, Leoncavallo, De Simone, De Gregori, Viviani, Waits, Patroni Griffi, sono solo alcune delle stelle che illumineranno il cielo. Ad accompagnare Murano saranno Michele Bonè (arrangiamenti e chitarra) e Andrea Bonetti (fisarmonica).

Venerdì 7 dicembre sarà la volta di Fiorenza Calogero in FiorenzaCantaViviani, spettacolo che nasce con l’intento di riportare all’attualità i temi principali dell’opera del grande commediografo stabiese: la prostituzione, la malavita, gli emarginati, la disoccupazione. Il linguaggio musicale è tipico del popolo rappresentato nelle opere di Viviani: la tarantella nelle sue molteplici forme e la tammurriata.

Il sound, inasprito da tammorre e chitarra battente, rievoca il gioioso clamore dei vicoli, la compianta lontananza di un marinaio, la folle disperazione degli zingari, l’orgoglio malinconico di Bambenella. Attraverso i brani più rappresentativi e i contenuti multimediali che caratterizzano lo spettacolo, Fiorenza conduce lo spettatore in quello straordinario universo che è Napoli, con i suoi tesori e il suo degrado, svelandone la poetica e, talvolta, la cruda verità. Ad accompagnare Fiorenza Calogero (voce e tamburi a cornice) in scena saranno Marcello Vitale (chitarra battente e direzione musicale) e Carmine Terracciano (chitarra napoletana).

A chiudere il ciclo di appuntamenti, sabato 8 dicembre, sarà Patrizia Spinosi in La faccia Immacolata, un viaggio affascinante nel cuore del sud, il sud dei viaggiatori, della gente di mare e delle leggende, attraverso storie di eroi sconosciuti e favole lasciate a riva.

Sono storie di donne magiche e viaggiatori coraggiosi, in un concerto/racconto con due anime, quella delicata e magica di Patrizia Spinosi, artista affascinante e dalla forte personalità artistica, e quella ritmica e nervosa di Gennaro Monti, con la partecipazione di Sonia De Rosa. Un viaggio accompagnato da un percorso musicale affascinante che parte da Napoli per ritornarci solo dopo aver raccolto e accolto, che si avvale della direzione musicale e le chitarre di Michele Bonè, le chitarre e gli effetti speciali di Davide De Rosa e Gennaro Monti.