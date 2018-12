"Campania bellezza del creato" Alla Reggia di Portici la presentazione del libro

La Sala Cinese della Reggia di Portici, mercoledì 5 dicembre 2018, a partire dalle ore 16:30, ospiterà la prima presentazione del libro “Campania bellezza del creato”, opera di Giuseppe Ottaiano e realizzato dall’Associazione Culturale Terre di Campania per i tipi di Iemme edizioni.

La presentazione si terrà nella prestigiosa location, in collaborazione con il dipartimento di Agraria Unina, ente patrocinatore dell’iniziativa insieme all’Università Federico II di Napoli, all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, all’Università di Salerno e all’Università degli Studi del Sannio.

Hanno concesso il patrocinio alla pubblicazione anche la Fondazione di Studi Tonoliani, la Fondazione Gerardino Romano di Telese, l’Accademia dei Dogliosi di Avellino, l’Associazione Medici Cattolici Italiani della diocesi di Nola, Confindustria Benevento, il Maav, il Coordinamento dei Distretti Turistici della Campania e il Distretto Turistico Ager Nolanus.

“Campania bellezza del creato” intende raccontare, attraverso immagini accompagnate da testi evocativi, la bellezza della nostra regione, sia essa creata dall’opera divina o dalla mano dell’uomo, per rendere omaggio alla forza della creazione che ancora sa meravigliarci.

In un mondo sempre più complesso e difficile da decifrare, la bellezza resta un valore che può essere universalmente compreso, capace di parlare con chiarezza al cuore e alla mente. La pubblicazione, corredata di testi di presentazione e didascalie, tradotte anche in lingua inglese, rappresenta un viaggio alla scoperta del buono e del bello della nostra terra, attraverso luoghi che hanno ancora molto da trasmettere al visitatore.

Mari, fiumi, laghi, sorgenti, colline, montagne, natura incontaminata o segnata dalla presenza dell’uomo. Creatura che crea a sua volta, generando borghi e città, opere d’arte e architetture che suscitano ammirazione e inducono a contemplare con gratitudine uno spettacolo ineguagliabile. Inoltre, alcune delle pagine del libro sono consultabili attraverso l’utilizzo della realtà aumentata. Basta scaricare gratuitamente su App Store e Google Play l’App MuseoCastelliIrpiniaAr e autorizzare le impostazioni richieste.

Con “Campania bellezza del creato”, Giuseppe Ottaiano dà forma compiuta alla sua opera di ricerca, che prende forma attraverso un viaggio nei luoghi più remoti della Regione, che ancora continua, con una pubblicazione che rappresenta una tappa importante del suo percorso personale e professionale, da condividere con il lettore.

L’AUTORE

Creativo da sempre, fondatore dell'Agenzia di Comunicazione Sema, Giuseppe Ottaiano, appassionato di disegno e fotografia, è impegnato nella realizzazione di progetti personali e istituzionali, sempre volti alla valorizzazione del territorio. In ambito fotografico ha realizzato le seguenti esposizioni itineranti, raccolte sotto il Brand "Immagini come appunti di viaggio”: Castelli e Fortificazioni in provincia di Avellino"; " Irpinia, terra di sorgenti"; " Irpinia, terra di gusto". " Irpinia, terra di fede", Campania Bellezza del Creato. Inoltre, è autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni: Sapori Napoletani - Rogiosi Editore; Campania un mare di foreste, Guida alle foreste demaniali della regione Campania - Assessorato Agricoltura Regione Campania; Castelli e fortificazioni in provincia di Avellino - EPT Avellino; Irpinia, terra di Castelli - Camera di Commercio di Avellino; Coltiviamo bellezze, guida alla floricoltura in provincia di Napoli - Coldiretti Napoli. Ha fornito le immagini fotografiche per la guida Itinerari-Irpinia - Touring Editore - Slow Food Editore. Ha ideato il percorso museale dedicato ai castelli e alle fortificazioni in provincia di Avellino, allocato nella Torre Normanna di Casalbore. Ha ideato il Network Terre di Campania e ha partecipato, in qualità di relatore, come docente esperto, a corsi di formazione sulla pubblicità, sul marketing territoriale e sull'ospitalità, nonché a convegni e incontri.