Colle Der Fomento a Napoli per presentare documentario La storica formazione hip hop di Roma

'X tutto questo tempo' è il titolo del documentario dedicato all'ultimo album dei Colle Der Fomento 'Adversus', realizzato da DeeMo e Paolo Freschi per Panottica.

Durante la proiezione sarà presente la band, che assieme al regista risponderà alle domande del pubblico e commenterà le immagini del documentario. L'incontro sarà seguito da dj set a cura di Baro, Danno e altri ospiti a sorpresa.

Il documentario

I Colle der Fomento, ovvero Danno, Masito e DJ Baro, storica formazione hip hop di Roma, aprono le porte della sala-prove alla macchina da presa e rilasciano una lunga intervista nei mesi che precedono l’uscita di 'Adversus', il loro nuovo album, atteso per oltre dieci anni. Passando in rassegna l’intera sequenza dei brani del disco, i rapper del gruppo raccontano la lunga gestazione di quest’opera e le tematiche affrontate in quello che definiscono il loro album più personale. È l’occasione per parlare del Colle oggi, nel 2018, oltre la maschera da samurai scelta per rappresentare visivamente l’album. In questa narrazione si inserisce DJ Craim, già campione di scratch e live deejay per Kaos e i Good Old Boys. Craim fa da contrappunto alle interviste del gruppo raccontando, dal suo punto di vista, la genesi del suono di 'Adversus' e il suo rapporto con i due MC. Nei 45 minuti delle riprese scorrono immagini live, interviste collettive e individuali, riprese esclusive realizzate in sala prove mentre la band prepara l'imminente tour.

L'autore

Autore di questo documento è DeeMo con le riprese e l’editing del filmaker Paolo Freschi. DeeMo è un veterano della scena hip hop italiana, l'art director che ha curato la veste grafica di alcune pietre miliari del genere, da 'SxM' dei Sangue Misto al più recente 'Squallor' di Fabri Fibra. Con il Colle ha già lavorato a 'Gli Originali', progetto di sua concezione basato sulle colonne sonore di Franco Micalizzi, da cui venne tratto un documentario realizzato con Paolo Freschi.