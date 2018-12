Napoli città ecologica? Un'utopia realizzabile Convegno all'istituto degli studi filosofici

Nella mattinata di Sabato 15 Dicembre, presso l’istituto degli studi filosofici in via Montedidio, si terrà il Convegno “Napoli Città Ecologica? Un’utopia realizzabile!”, organizzato dall’Associazione Radicale “Per La Grande Napoli”, in collaborazione con la Cellula Coscioni Napoli e il Centro Gaetano Salvemini.

Il convegno si ispira alle proposte politiche e urbanistiche di Aldo Loris Rossi, noto intellettuale e architetto napoletano di storica militanza radicale, scomparso nello scorso Giugno.

Attraverso una rassegna dei temi ecologici cari a Loris Rossi, affronteremo con l’apporto di relatori illustri alcune delle più scottanti problematiche napoletane legate all’ambiente e all’urbanistica: dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile, dal rischio vulcanico all’abusivismo edilizio.

Il convegno si pone anche l’obiettivo di far emergere, con lo studio e l’analisi dei problemi ecologici, iniziative politiche in grado di mobilitare i cittadini e la società civile napoletana.

Un tema su tutti: il rischio Vesuvio, che ha già visto in passato dei ricorsi alle giurisdizioni da parte dei radicali e di Marco Pannella, per la mancata predisposizione di adeguati piani di emergenza e di informazione ai cittadini.

Tra i relatori: Benedetto De Vivo: professore di Geochimica Ambientale dell'Università Federico II di Napoli; Giovanni Laino: Professore di tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università Federico II di Napoli; Giuseppe Mastrolorenzo: vulcanologo dell’Osservatorio Vesuviano-INGV; Franco Ortolani, Senatore della Repubblica e Professore di Geologia dell’Università Federico II di Napoli; Antonio Pescape' Professore di Ingegneria - sistemi di elaborazione delle informazioni dell'Università Federico II di Napoli; Mario Staderini, promotore delle azioni legali sul rischio-Vesuvio, già segretario di Radicali Italiani; Vincenzo Triunfo, membro della Commissione Energia dell'ordine degli Ingegneri di Napoli; Luca Zevi, Vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Architettura, Ugo Clemente, Giornalista, Direttore di Cronache di Napoli e Caserta

A moderare l’incontro: Lorenzo Mineo e Rosa Criscuolo, Segretario e Tesoriere dell'Associazione “Radicale Per La Grande Napoli”. Interverrà l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli dott. Raffaele Del Giudice.

Redazione