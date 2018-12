Diritti umani e legalità, premio speciale ad Angelo Iannelli Simbolo di Pulcinella nel mondo e ambasciatore del sorriso tra gli ultimi

Giornata mondiale dei diritti umani. Premiato l’ambasciatore del sorriso di Napoli Angelo Iannelli. L’iniziativa si è svolta al Centro Sociale nell’ambito del convegno organizzato a Salerno dal consigliere comunale Paky Memoli in collaborazione con l’Associazione Prima Luce, Avo, Accademia Alfonso Grasso e Fondazione antiusura Padre Massimo Rastrelli, sui diritti fondamentali dell’uomo: la dignità ed il valore della persona umana, tutela e protezione dei bambini e ragazzi, il diritto a vivere in un ambiente sano, la nostra responsabilità a tutelare e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e quelle future. Ricorre questo mese il 70esimo anniversario della dichiarazione mondiale dei diritti umani che fu adottata dalle Nazioni Unite nel dicembre del 1948. Da allora, ogni anno, a dicembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani.

Ecco la dedica a Ianneli da parte di Gaetano Memoli presidente associazione prima luce, Paky Memoli consigliere comunale Salerno, Anna De Rosae associazione prima luce:

“Dedicata ad Angelo Iannelli, attore, regista, ambasciatore del sorriso, pulcinella della legalità. Angelo Iannelli, il destino di un uomo è già nel suo nome: Angelo. Si è vero è troppo scuro, è nir nir per essere un angelo biondo, azzurrino. E allora lui che ha fatto? Si è vestito da Pulcinella bianco sotto la maglia rossa. Beh una mozzarella e a pummarola per fa a pizza e per far ridere pure alle creature. E’ il lui Napoli è la madre terra, promulgatore della coltura napoletana, è un personaggio poliedrico: attore, operatore culturale, regista, direttore artistico, autore, scrittore, poeta, porta la maschera di Pulcinella sul territorio regionale e nazionale. Organizzatore di eventi, è anche imitatore, fondatore e coordinatore del gruppo folcloristico “Paranza Vesuvius”. L’amore per la sua terra d’origine è forte, la fede, la passione per le tradizioni, il suo costante impegno per il sociale, Angelo riscuote apprezzamenti ovunque. Premiato soprattutto per le sue doti morali e umane, attore consumato miscela teatralità e sensibilità da poeta dell’anima. Dico e pure tutti quanti: Dio ma è dato tutto a lui? Angioletto ti vogliamo bene ossai!”

Angelo Iannelli è nato a Brusciano, in provincia di Napoli, nel 1971. Artista poliedrico: attore, scrittore, regista, poeta, presentatore, imitatore e direttore artistico collabora instancabilmente con enti ed organizzazioni per la salvaguardia e la diffusione della cultura e delle tradizioni popolari, impegnato nella promozione dell’arte e del folclore, del paesaggio ambientalistico e del patrimonio demoetnoantropologico.

Allievo dell’attore Giacomo Rizzo è stato fondatore e regista della compagnia teatrale “Santa Maria Delle Grazie” per la quale ha scritto, diretto e interpretato numerose opere. Attore nei film: Moda e Amore, Summer Love, Dov’e L’amore, Rosa Fonseca e i Misteri di Napoli Presidente dell’associazione multiculturale e laboratorio d’arti “Vesuvius”, successivamente fonda e dirige la “Paranza Vesuvius”, formazione di musica popolare. Erede della maschera di Pulcinella, pilastro del nuovo teatro stabile il San Carlino di Napoli diretto dall’attrice Lucia Oreto ,si è fatto conoscere da nord a sud portando la napoletanita’ e il suo sorriso nell’intera penisola interpretando con grande maestria il suo Pulcinella, eroe moderno sostiene attivamente la vita sociale e comunitaria, al fianco dei più deboli, degli ammalati e degli emarginati, al punto di essere insignito da media e addetti ai lavori dell’appellativo di “Ambasciatore del Sorriso”.

A Roma al Quirinale ha donato al Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano una statua di Pulcinella per ricordargli l’importanza del simbolo di Napoli nel mondo.