De Magistris e Pace ricevono delegazione cinese Incontro nell'ambito del gemellaggio della Città metropolitana

Il Sindaco Metropolitano Luigi de magistris e Il Vice Sindaco Pace, hanno incontrato stamattina alcuni imprenditori del turismo cinese con erano stati avviati contatti contatti nel recente viaggio in Cina per il gemellaggio della Città metropolitana.

L’obiettivo della visita è organizzare tour esclusivi in Napoli e Campania, eno-gastronomici, culturali, artistici, football tour (come quello in essere) per un turismo di elites. Ma soprattutto avviare rapporti di collaborazione con Città Metropolitana e Comune di Napoli con altre città turistiche cinesi come Xiamen, anche a livello cinematografico, organizzando talk show e documentari con la Tv cinese di stato Cctv (collaborano con la trasmissione Dialogue che intervistò Renzi a Pechino nel 2014 e vorrebbero organizzare una delegazione dedicata in primavera contestualmente all’organizzazione di un festival di burattini cinesi che non è mai venuto in Italia).

Tra i presenti, Mr. Hu Hao, tour operator, operatore cinematografico, costruttore, Ms. Zeing Jingli imprenditrice del vino media influencer.