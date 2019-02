ll segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Napoli In programma l'inaugurazione della sede Flai Cgil/Nidil Cgil

ll segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sarà a Napoli lunedì 25 febbraio, alle ore 14.30, per l’inaugurazione della sede Flai Cgil/Nidil Cgil Napoli e Campania, in via Giuseppe Pica 42/44, che verrà intitolata alla memoria di Jerry Essan Masslo, il bracciante agricolo ucciso dalla camorra il 25 agosto 1989.

Ad accompagnare Landini, la segretaria generale della Flai Cgil e componente della segreteria nazionale della Cgil Ivana Galli, e il segretario generale del Nidil Cgil Andrea Borghesi. Nell’ambito dell’inaugurazione della sede Landini, Borghesi e Galli incontreranno una delegazione di lavoratori precari.

Ad accoglierli il segretario generale della Flai Cgil Campania e Napoli Giuseppe Carotenuto, il segretario generale e il coordinatore di Nidil Campania e Napoli Andrea Pastore e Angelo Savio. Parteciperanno il segretario generale della Cgil Campania Nicola Ricci, i segretari generali delle Camere del lavoro territoriali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e il presidente nazionale di Alpaa Luigi Rotella.