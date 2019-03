Il nuovo seminario organizzato da Roberto Re approda a Napoli Coinvolgerà 20 città italiane

Tra le più grandi frustrazioni che tutti noi viviamo sulla nostra pelle, c’è quella di non avere mai abbastanza tempo per dedicarci a noi stessi, alla nostra famiglia, alle nostre passioni. Ci sentiamo sopraffatti da mille incombenze, come se le 24 ore della giornata non bastassero mai. Eppure, una soluzione c’è: non possiamo moltiplicare le ore della giornata, ma possiamo imparare a sfruttarle al meglio, moltiplicando i risultati. È questo il tema del nuovo corso “Tempo di risultati” organizzato dalla Roberto Re Leadership School, società di formazione fondata da Roberto Re, l’Anthony Robbins italiano, con 27 anni di attività alle spalle.“Se vogliamo essere più produttivi e anche più liberi, dobbiamo passare dalla mentalità del fare alla mentalità del risultato”, spiega Re.

Da martedì 26 febbraio, in venti città italiane, da Roma a Venezia, da Napoli a Milano, da Pescara a Cagliari, Roberto Re guida i partecipanti alla scoperta di un sistema pratico per diventare più efficienti, pratici, organizzati, e soprattutto per essere in grado di realizzare gli obiettivi più importanti che loro stessi si sono posti.

Non si tratta di un “semplice” corso di time management che insegna come ritagliare i 30 o 60 minuti necessari per potersi riempire ancor più di cose da fare durante la giornata. Al contrario, i partecipanti svilupperanno la mentalità giusta per smettere di disperdere il proprio tempo in cose inutili e improduttive, focalizzandosi soltanto su ciò che conta davvero e fa la differenza nella vita.

“Per essere efficaci oggi bisogna concentrare le proprie energie (o quelle della propria azienda, se sei un imprenditore) su quel 20% di attività che fa la differenza, a costo di eliminare alcune cose o ridurne drasticamente altre. Fare meno, ma meglio e concentrato su ciò che conta davvero”, spiega Re. “Le persone efficaci fanno meno cose e ottengono più risultati. A volte lavorano 5 ore e riescono a completare più obiettivi rispetto alle persone che ne impiegano 10. Perché? Perché hanno un metodo che deriva dalla loro mentalità”.

La serata si terrà a Napoli presso American Hotel, Via Antiniana 15, 80078 Pozzuoli, dalle 19.00 alle 24.00.

Tutti i partecipanti riceveranno: un manuale operativo di 160 pagine creato in esclusiva per il nuovo seminario, un libro a scelta tra i best seller della collana di Roberto Re, il video corso online "Raggiungi i tuoi Obiettivi" e una consulenza strategica personale gratuita di circa 60 minuti con uno dei trainer della scuola.