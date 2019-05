Moda all'ombra del Vesuvio 2019 a Napoli Tornano il fascino, lo stile e l’innovazione da Sud

Tornano il fascino, lo stile e l’innovazione da Sud con la 18° edizione di “Moda all’Ombra del Vesuvio” il concorso sartoriale per allievi e diplomati di Istituti d’Arte e Accademie ideato da Annabella Esposito, Presidente dell’Associazione Piazza di Spagna, che assegna i riconoscimenti “Giovani Talenti della Moda” e “Migliore Scuola”.

In palio, tirocini e periodi di apprendistato in prestigiose case di moda. Conferenza Stampa giovedì 16 maggio, ore 10.30, presso la sede di Confartigianato Imprese Napoli – alleato istituzionale della manifestazione – in Via Medina 63. La sfilata finale, presentata da Paola Mercurio e Gianni De Somma, è in programma venerdì 24 maggio, a partire dalle 20.30, presso il MAV-Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. Nel corso della serata si svolgerà anche la terza edizione del “Premio Ulisse per Arte e Ingegno”, un riconoscimento voluto dal Presidente di Confartigianato Napoli, Enrico Inferrera – in collaborazione con ANCoS Napoli e i movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa – per promuovere l’impegno imprenditoriale sul territorio e le sue ricadute virtuose.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Ercolano e del contributo di Artigiancassa Gruppo BNP Paribas e Centrale Garanzia Fidi.