"Ester", il musical dei giovani della parrocchia San Nicola Un nuovo oratorio ed un musical teatrale a Casalnuovo

Un nuovo oratorio ed un musical teatrale, “Ester”, per la comunità della parrocchia San Nicola di Bari di Casalnuovo.

Oggi, sabato 11 maggio 2019, alle ore 20:30, presso il cinema teatro Magic Vision, il gruppo giovanile della chiesa andrà in scena con uno spettacolo di Cettina Marraffa del “Movimento Apostolico”. Il nuovo oratorio parrocchiale e d il percorso educativo che ha portato alla realizzazione del musical fanno parte del progetto “Thea – Omai” realizzato con i fondi del bando oratoriale della regione Campania, il patrocinio del Comune di Casalnuovo di Napoli, la collaborazione dell’associazione Music House e del cinema Magic.

Grazie al progetto un’intera ala della parrocchia è stata ristrutturata per consentire ai giovani di vivere gli spazi comuni: più aule per le attività oratoriali e la creazione di nuove opportunità per le famiglie della parrocchia guidata dal parroco Don Rocco Lombardo.