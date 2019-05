Ad Alessandro Magnoni il premio Ischia, comunicatore dell'anno Un riconoscimento speciale è andato a Rosy Russo di “Parole O_Stili”

Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa, ha vinto il Premio Ischia Comunicatore dell’anno. Un riconoscimento speciale è andato a Rosy Russo di “Parole O_Stili”.

Giunto alla XII edizione, il riconoscimento premia ogni anno quei professionisti che, hanno saputo promuovere e sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche, del no profit, delle istituzioni e delle aziende private in generale, quindi professionisti che, per raggiungere gli obiettivi, abbiano saputo sviluppare iniziative con particolare impegno, creatività e innovazione anche nei social media.

“Il Premio è stato assegnato ad Alessandro Magnoni - si legge nella motivazione - per essersi distinto per competenza e professionalità, nella sua lunga carriera di comunicatore in alcune tra le più grandi e affermate aziende multinazionali. Significative la spiccata sensibilità e l'attenzione ai temi sociali, come dimostrano le più recenti campagne di cui si è occupato: “Momenti Da Non Sprecare”, progetto educativo che coinvolge oltre 1 milione di persone in diversi Paesi contro lo spreco alimentare; “Community Day”, rivolto a oltre 500 dipendenti provenienti da 10 Paesi che hanno dedicato una giornata di lavoro al servizio delle Ong locali e “PlasticLess”, innovativo progetto in collaborazione con LifeGate, che prevede l’installazione di dispositivi per la raccolta dei rifiuti nelle acque dei porti italiani”.

Prima di entrare in Whirlpool, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali in Comunicazione a 360 gradi e Relazioni istituzionali per oltre 20 anni in multinazionali come Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Nestlé e Coca Cola HBC Italia. E’ inoltre giornalista pubblicista, socio FERPI e, per passione, insegna Media relations e Relazioni istituzionali agli studenti dell’Università Cattolica di Milano. E’ sposato e ha una figlia di 15 anni.

“E’ per me un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito di uno dei più importanti premi assegnati in Italia a professionisti della comunicazione di impresa – ha commentato Alessandro Magnoni - Desidero ringraziare Whirlpool Corporation e in particolar modo il mio team che, con passione ed entusiasmo, mi supporta ogni giorno per svolgere al meglio il nostro lavoro. Credo fermamente che, per affrontare le complessità dell’attuale scenario economico e industriale, la comunicazione debba saper trasmettere visioni e valori a diversi stakeholder, rendendoli partecipi di una missione comune verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. I progetti che abbiamo realizzato vanno proprio in questa direzione, nella consapevolezza che un’azienda non possa prescindere dal farsi carico delle grandi sfide che ci troviamo davanti.”