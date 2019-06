La scrittrice femminista Dacia Maraini oggi a Casalnuovo L'incontro nell'ambito della mostra del manoscritto autografato di Giacomo Leopardi

Dacia Maraini, la grande la scrittrice-femminista, legata ad Alberto Moravia, amica di Pier Paolo Pasolini ed Elsa Morante, questa mattina, alle ore 10.30, nella città di Casalnuovo di Napoli, ospite della Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi e del Premio nazionale letterario Una città che scrive.. per presentare ai lettori il suo ultimo libro Il Corpo Felice. Storia di donna, rivoluzioni e un figlio che se ne va.

L’incontro con l’autrice si svolgerà nell’ambito della mostra del manoscritto autografato di Giacomo Leopardi, l’Infinito, e che espone anche i sei Idilli di Leopardi, i cinque sonetti, una prefazione al Petrarca e altre lettere autografe del poeta.

Giovanni Nappi, fondatore della Biblioteca Sociale e del Premio Una città che scrive, esprime la sua più grande soddisfazione per la presenza della più famosa scrittrice italiana, Dacia Maraini, nella più umile delle biblioteche sociali, quella dedicata al poeta Giacomo Leopardi.

“Avere qui, a Casalnuovo, Dacia Maraini, nella nostra Biblioteca Sociale, costruita dai libri donati dai tanti cittadini, in occasione, poi, della mostra che abbiamo organizzato con i manoscritti autografati di Giacomo Leopardi, è una gioia immensa. Si parla finalmente della nostra città per eventi culturali, per i grandi della letteratura. La città è orgogliosa di accogliere Dacia Maraini, che è stata amica di grandi scrittori, registi e artisti, da Alberto Moravia a Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Maria Callas, Enzo Siciliano, Italo Calvino.

I migliori protagonisti della storia della letteratura e della cultura del ‘900 italiano. Una donna che rappresenta, senza alcun dubbio, un’eccellenza femminile nel mondo della letteratura al servizio dell’impegno civile a difesa dei diritti delle donne e della democrazia italiana.”