Prevenzione corruzione, legalità, innovazione e sviluppo La piattaforma Anac per la predisposizione del piano

La piattaforma Anac per la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione. Il convegno sarà presieduto dal sindaco Metropolitano che porgerà i suoi saluti. Iniziativa organizzata in collaborazione con l’Anac.

Dal 1° luglio 2019 sarà on line la piattaforma per l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione. I Rpct delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici economici e non economici, degli ordini professionali e delle società in controllo pubblico dovranno procedere alla registrazione e all’accreditamento nella sezione dedicata del sito internet dell’Anac.

Nel corso del convegno sarà illustrato il funzionamento della predetta piattaforma, utile anche ai fini della migliore predisposizione ed applicazione del Ptpct.