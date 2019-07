L’Orchestra Scarlatti Junior chiude le Universiadi a Napoli L’Inno di Mameli diretto da Gaetano Russo allo Stadio San Paolo

I giovani e giovanissimi musicisti dell’Orchestra Scarlatti Junior saluteranno le migliaia di giovani atleti giunti a Napoli da ogni parte del mondo per partecipare alla Summer Universiade 2019 e tutto il pubblico dello Stadio San Paolo, con una particolare esecuzione dell’Inno nazionale in occasione della cerimonia di chiusura che si terrà nello stadio partenopeo, domenica 14 luglio a partire dalle ore 21.00. Un messaggio di fratellanza nel segno universale della musica rivolto dai giovani di Napoli ai giovani di tutto il mondo, diffuso dalla diretta tv in mondovisione. Un messaggio affidato non a caso alle ragazze e ai ragazzi dell’OSJ che rappresentano il nostro futuro e, per l’occasione, un simbolo vivo dell’accoglienza, il Leitmotiv che ha legato musica e sport per tutta questa edizione.

L’Orchestra Scarlatti Junior, che a pieno organico conta attualmente oltre 110 ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, rappresenta il cuore giovane e propulsivo della Comunità delle Orchestre Scarlatti varata 5 anni fa dalla Nuova Orchestra Scarlatti, ed è stata fin dagli inizi è protagonista di importanti eventi culturali e sociali. Solo per ricordare i più recenti appuntamenti napoletani, l’Osj ha inaugurato con concerti sinfonici l’edizione 2018 della Festa Europea della Musica (Maschio Angioino), e le edizioni 2019 del Maggio dei Monumenti (Auditorium Rai) e dell’Estate a Napoli (Cortile delle Statue della Federico II). Inoltre, il 16 dicembre 2018 è stata protagonista a Roma di un Concerto alla Camera dei Deputati in occasione dell’iniziativa Montecitorio a porte aperte.

L’Osj, in crescita costante per qualità e partecipazione, rappresenta un’occasione unica di qualificata formazione orchestrale e di promozione di nuovi talenti per i tanti ragazzi e ragazze che si dedicano allo studio della musica nei Licei e nei Conservatori del nostro territorio e anche, per molti di loro, una concreta possibilità di primo accesso al mondo della professione artistica: una realtà di riferimento preziosa per Napoli, la Campania, il Meridione.