Formazione, digitalizzazione,industria 4.0: focus sul progetto Istituzioni, aziende, sindacati e docenti a confronto a Napoli

Lunedì 15 luglio, a partire dalle ore 9.30, importante appuntamento di approfondimento di un mondo del lavoro in costante evoluzione. Nella sede dell'agenzia Form Retail (vicolo Santa Maria a Cappella Vecchia 8), realtà leader nella consulenza e formazione aziendale, verranno illustrati i risultati del progetto Come. (Competenze per il settore Metalmeccanico).



Previsto, durante la mattinata di confronto e scambio, gli interventi - tra altri esponenti del mondo sindacale e dell'istruzione - di Chiara Marciani (assessore alla Formazione in Regione Campania) e di Bruno Scuotto (presidente di FondImpresa).



A moderare il dibattito il presidente di Aidp (Associazione Italiana Direzione Personale) Matilde Marandola.



Il progetto Come



Come è un progetto formativo portato avanti da Form Retail con Galgano Informatica ed Eventitalia . Ha coinvolto 68 aziende in diverse regioni del territorio nazionale (Campania, Lombardia, Abruzzo e Piemonte) per un totale di 458 lavoratori e oltre 2000 ore di formazione. L'obiettivo finale di Come è dotare le realtà imprenditoriali (industriali e artigianali) di un know-how che spazi dalle cloud technology all'utilizzo dei big data, concentrandosi su digitalizzazione e analisi dei processi aziendali al fine di ottimizzarli. Partner del progetto l'Itis Leonardo Da Vinci di Napoli e il Dipartimento Dieti della Federico II mentre nel comitato scientifico spiccano nomi come quelli di Francesco Bifulco, Raffaele Sibilio e per l'Industria 4.0 il professor Antonio Pescapè.



Il progetto è stato finanziato da Fondimpresa, fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione. L’obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per l’innovazione e lo sviluppo.