Una strabiliante performance di danza al Museo di Pietrarsa. Nell’affascinante sala delle Locomotive a Vapore, il Teatro San Carlo mette in scena il balletto Pulcinella. Nato dal fascino contradditorio della città di Napoli, lo spettacolo presenta Pulcinella come maschera dal valore universale, capace di condensare in sé l’elemento popolare e la forte ambiguità della realtà contemporanea.