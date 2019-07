Belen pazza d'amore per Stefano: mi piaci così, tutto matto Foto e post impazzano sui social

E l’amore su tutto vince, trionfando sui social a colpi di post, foto, like e hashtag. Dopo una lunga separazione Belen e Stefano de Martino sono tornati insieme per la gioia dei loro fan che non vedevano l’ora che la coppia si riunisse. I due neo conduttori (Belen a “Colorado” e Stefano a “Made in Sud”) sono prima partiti in viaggio assieme al figlio Santiago e ora sono volati a Ibiza per una romantica vacanza, dove la bellissima Belen ha deciso di annotare e pubblicare foto dello speciale viaggio all’insegna dell’amore ritrovato e della famiglia riunita.

Dal social, dov’è sempre molto attiva, Belen infatti ha postato diverse dediche a Stefano. Che siano in macchina a mangiare (“Mi piaci così, tutto matto), oppure in barca ad amoreggiare sul calar del sole (“In un bacio saprei tutto quel che è stato taciuto”), alla Rodriguez non mancano mai parole tenere per De Martino. Giorni di ritrovata e romantica felicità per i due che a settembre lavoreranno insieme per più eventi.